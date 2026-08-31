Белые кроссовки будут сиять как новые: простой трюк поможет отбелить шнурки и подошву

Чем отмыть белую подошву кроссовок / © pexels.com

Реклама

В TikTok-канале marclubchyk для очищения шнурков советуют кислородный порошок, а для резиновой подошвы — меламиновую губку. Эти способы можно применять отдельно, ведь ткань и резина нуждаются в разном уходе.

Как отбелить белые шнурки

Шнурки часто загрязняются даже быстрее, чем сама обувь. Пыль, уличная грязь и влага постепенно делают их серыми, из-за чего даже чистые кроссовки уже не выглядят свежими.

Реклама

Для очистки можно воспользоваться кислородным порошком. Сначала извлеките шнурки из кроссовок и положите их в соответствующую емкость. Добавьте средство и воду, а затем действуйте в соответствии с инструкцией конкретного порошка.

Реклама

Если изготовитель средства допускает использование горячей воды, после нагревания раствора шнурки можно оставить отмокать на время. После этого их нужно тщательно промыть чистой водой и высушить.

Важно: не смешивайте кислородный порошок с другими бытовыми средствами, если такая комбинация не предусмотрена изготовителем. Также аккуратно работайте с горячей водой.

Для менее сильных загрязнений подойдет обычное замачивание в теплой воде с мягким моющим средством. После этого шнурки можно осторожно постирать руками или щеткой.

Чем отмыть белую подошву кроссовок

Резиновая подошва — одна из наиболее проблемных частей белой обуви. На ней быстро остаются следы от асфальта, пыли и другой дорожной грязи.

Реклама

Для удаления темных полос можно использовать меламиновую губку. Ее нужно смочить водой и осторожно пройти по загрязненным участкам. Не стоит сильно давить, особенно если вы впервые используете этот способ.

После очистки подошву протрите чистой влажной тканью, чтобы убрать остатки грязи и частицы губки. Работать лучше в перчатках.

Перед использованием любого средства следует протестировать его на небольшом незаметном участке. Это особенно важно, если речь идет не о резиновой подошве, а о ткани, замше, коже или другом деликатном материале.

Как правильно почистить белые кроссовки

Если нужно освежить всю пару, лучше не начинать сразу с агрессивных средств. Сначала снимите шнурки и удалите сухую пыль и грязь мягкой щеткой.

Реклама

После этого отдельно очистите шнурки и подошву. Верх обуви обрабатывайте в соответствии с материалом, из которого она изготовлена. Для тканевых моделей можно использовать деликатный моющий раствор, тогда как кожаная обувь требует более осторожного ухода.

После мытья не оставляйте кроссовки мокрыми надолго. Вытрите лишнюю влагу и дайте им высохнуть естественным путем. Не стоит сушить белую обувь непосредственно на батарее или под интенсивным источником тепла — это может повлиять на материал и форму.

Для текстильных моделей также важно не использовать слишком горячую воду: неправильная стирка может привести к усадке или деформации.

Чего лучше не делать во время чистки

Чтобы попытка восстановить белье не испортила обувь, соблюдайте несколько простых правил:

не используйте сразу несколько бытовых химикатов;

не наносите сильнодействующие средства на всю поверхность обуви без предварительного теста;

не трите деликатный материал жесткой щеткой;

не используйте горячую воду, если изготовитель обуви или средства этого не рекомендует;

не сушите кроссовки на батарее;

Перед стиркой всегда проверяйте рекомендации производителя конкретной модели.

Правильный уход поможет дольше хранить белую обувь чистой, а регулярная легкая очистка значительно проще, чем борьба с устаревшей грязью.

FAQ

Как отмыть белые кроссовки в домашних условиях?

Сначала очистите обувь от сухой грязи, снимите шнурки и разделайте их отдельно. Для белой резиновой подошвы можно использовать смоченную меламиновую губку, а для тканевых частей — мягкое моющее средство, подходящее для конкретного материала. Перед использованием нового средства обязательно проверьте его на незаметном участке.

Как отбелить белые шнурки?

Один из вариантов — замочить их с кислородным порошком, следуя инструкции на упаковке. После обработки шнурки нужно хорошо прополоскать и высушить. Для легких загрязнений можно использовать теплую воду с мягким моющим средством.

Новости партнеров

Новости партнеров