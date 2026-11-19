Какие кухни будут популярными в 2027 году / © pexels.com

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Привычные кухни с белыми гладкими фасадами постепенно уходят в прошлое. В 2027 году в интерьерах все чаще появляются натуральное дерево, естественные оттенки зеленого, фактурные поверхности и необычные архитектурные детали. Изменяется не только внешний вид мебели, но и представление о том, какой должна быть удобная кухня. Об этом пишет ресурс «Радио Трек».

Деревянные фасады вместо стерильно-белых

Белый цвет уже не считается единственным универсальным решением для кухни. В центре внимания оказываются натуральные древесные оттенки — от светлого дуба до насыщенного ореха. Такие поверхности придают интерьеру уют и создают чувство естественности.

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Популярными становятся также кремовые, песочные и теплые бежевые цвета. Они хорошо сочетаются с древесиной и помогают избежать чрезмерно холодного вида помещения.

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Сочетание разных стилей в одном интерьере

Дизайнеры все чаще отказываются от кухонь, оформленных по правилам только одного стиля. Классические фасады могут соседствовать с минималистической фурнитурой, а скандинавская простота — с японской сдержанностью и натуральными материалами.

Главная идея такого оформления — создать не безупречную выставочную композицию, а пространство, отражающее характер хозяев. Поэтому в одном интерьере может сочетаться современная мебель, винтажные детали и выразительная деревянная фактура.

Зеленый цвет становится главным акцентом

Среди цветовых решений особую популярность приобретают естественные оттенки зеленого. Это может быть нежный шалфейный, глубокий оливковый или насыщенный лесной цвет.

Не обязательно перекрашивать все кухонные шкафы. Достаточно сделать зеленым остров, нижние фасады или отдельную группу мебели, оставив остальные поверхности нейтральными. Еще один перспективный оттенок — терракотовый, придающий интерьеру теплоту.

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Рельефные фасады, стекло и арочные формы

Идеально гладкая кухонная дверца уступает место поверхности с выразительной фактурой. В моде филенчатые фасады, вертикальные рифления, декоративные стеклянные вставки и металлические сетки.

Отдельного внимания заслуживают арки. Их используют в оформлении ниш, открытых полок и мебельных конструкций. Округленные формы смягчают суровую геометрию кухни и делают ее зрительно более интересной.

Скрытые ниши превращаются в функциональные уголки

Кухонные шкафы со скрытыми зонами хранения получают новое предназначение. Теперь за фасадами обустраивают не только место для кофеварки или тостера, но и полноценные кофейные станции, минибары и компактные рабочие зоны.

Такие ниши помогают освободить столешницу от мелкой техники и бытовых вещей. В результате кухня выглядит более опрятно, а все необходимое остается под рукой.

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Планирование под нужды семьи вместо стандартного треугольника

Традиционная схема «холодильник — мойка — плита» постепенно теряет статус универсального правила. Современная кухня часто используется не только для приготовления пищи: здесь завтракают, работают, общаются с гостями и готовят одновременно несколько человек.

Поэтому дизайнеры предлагают разделять помещение на функциональные участки: отдельно организовывать зону подготовки продуктов, приготовления блюд, хранения и отдыха.

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