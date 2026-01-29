ТСН в социальных сетях

Белые пятна исчезнут мгновенно: чем спасать зимнюю обувь от соли

Соль с дорог уничтожает зимнюю обувь.

Обувь.

Обувь. / © Pexels

Соль - одно из самых распространенных и эффективных средств для борьбы с гололедицей. Впрочем, она губительно влияет на обувь. Белые полосы не только выглядят не эстетично. Соль также повреждает кожу и замшу.

Что поможет спасти зимнюю обувь от соли, читайте в материале kobieta.interia.pl.

Как удалить соль из обуви?

В этой ситуации хорошо подходит молоко. Его следует немного подогреть. Затем смочите ткань или ватный диск в теплом молоке. Растирайте белые пятна от соли на обуви – пока они не исчезнут. Затем осторожно протрите обувь водой, чтобы удалить остатки молока.

Смесь воды и уксуса хорошо подойдет для кожи и экокожи. Смешай уксус и воду в пропорции 1:1. Смочите в растворе салфетку или мягкую тряпку и аккуратно протрите пятна на обуви. После этого протрите насухо сухой тряпкой. Уксус нейтрализует соль и убирает белый налет.

Один из способов легче справиться с пятнами от соли на обуви – это правильный уход за ним.

Зимняя обувь подвергается воздействию многих повреждающих ее факторов. Важно поддерживать его защитный барьер, регулярно чистя и полируя. Начищенная и отполированная обувь лучше защищена от соли, а белые пятна легче удалить.

В то же время, замшевую обувь нельзя полировать. Однако есть специальные пропитки, защищающие его от вредных факторов.

Важно не мыть обувь горячей водой, не сушить феном и не применять агрессивную химию, в противном случае можно повредить ее.

