Как за одну минуту удалить белые пятна из обуви / © unsplash.com

Если кожаную обувь легко очистить, то замшевые сапоги нуждаются в особой осторожности. Однако существует простой и эффективный способ ухода за замшевой обувью, не требующий дорогих средств.

Все, что нужно — половинка сырого картофеля. Протирайте ею белые соляные следы — и ваши замшевые сапоги снова сияют как новые. Никаких специальных чистящих средств не понадобится!

Если после обработки остался картофельный сок, осторожно удалите его мягкой щеточкой. Затем рекомендуется обработать обувь водоотталкивающим спреем для замши, чтобы защитить ее от будущих загрязнений и влаги.

Дополнительные советы по уходу за замшей: