Белые следы соли на обуви исчезнут за 1 минуту без химии: половинка овоща — и замшевые сапоги сияют как новые
Осталось совсем немного до настоящих морозов, а это значит: снова гололедица на дорогах и сапоги, покрытые следами асфальтовой соли.
Если кожаную обувь легко очистить, то замшевые сапоги нуждаются в особой осторожности. Однако существует простой и эффективный способ ухода за замшевой обувью, не требующий дорогих средств.
Все, что нужно — половинка сырого картофеля. Протирайте ею белые соляные следы — и ваши замшевые сапоги снова сияют как новые. Никаких специальных чистящих средств не понадобится!
Если после обработки остался картофельный сок, осторожно удалите его мягкой щеточкой. Затем рекомендуется обработать обувь водоотталкивающим спреем для замши, чтобы защитить ее от будущих загрязнений и влаги.
Дополнительные советы по уходу за замшей:
Перед обработкой картофелем убедитесь, что обувь полностью сухая.
После очищения дайте сапогам полностью высохнуть естественным путем, вдали от обогревателей.
Регулярно используйте специальную щеточку для замши, чтобы поддерживать ее текстуру и цвет.
Для дополнительной защиты от грязи и влаги можно обрабатывать обувь водоотталкивающим спреем раз в неделю в морозное время.