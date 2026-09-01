Белые вещи снова станут белоснежными: что добавить во время стирки против желтизны и пятен

Как отбелить белые вещи

Реклама

Белые футболки, рубашки, полотенца и постельное белье со временем могут терять свежий вид. Ткань сереет или желтеет, а обычная стирка уже не справляется со следами пота, косметики и старыми загрязнениями.

Однако для такой одежды не всегда нужен специальный отбеливатель. Специалисты предлагают несколько домашних способов отбеливания с доступными средствами — уксусом, аспирином, пищевой содой и лимонной кислотой.

Реклама

Как использовать аспирин для белой одежды

Один из необычных способов, о котором упоминают эксперты по стирке — аспирин. Его предлагают использовать прежде всего для вещей, на которых появились желтоватые пятна.

Реклама

Несколько таблеток следует измельчить и растворить в воде. В полученном растворе одежду оставляют примерно на 30 минут, а после этого стирают обычным способом.

Результат зависит от происхождения и давности пятна, поэтому рассматривать аспирин как универсальную замену средства для выведения каких-либо загрязнений не стоит.

Зачем добавлять пол стакана уксуса

Еще одно домашнее средство для стирки белых вещей — белый уксус. Приблизительно половину стакана уксуса можно налить непосредственно в барабан стиральной машины, а затем запустить обычный цикл стирки.

Уксус помогает удалять некоторые отложения, которые накапливаются на волокнах и могут делать белую ткань более тусклой. Кроме того, он может быть полезен для смягчения ткани и удаления некоторых устаревших загрязнений.

Реклама

Однако уксус ни в коем случае нельзя смешивать с хлорным отбеливателем. В результате такой реакции может образовываться токсичный газ — хлор, опасный для здоровья.

Как использовать соду и лимонную кислоту

Еще один способ освежить посеревшие белые вещи — использовать пищевую соду и лимонную кислоту. Для одной стирки понадобятся 2 столовых ложки соды и 2 столовых ложки лимонной кислоты.

Оба средства нужно добавить непосредственно в барабан стиральной машины вместе с белыми вещами, а затем запустить обычный цикл стирки. Предварительно смешивать соду и лимонную кислоту в отдельной емкости не требуется.

Сода помогает устранять неприятные запахи и некоторые загрязнения, а лимонная кислота — бороться с минеральными отложениями, которые могут накапливаться из-за жесткой воды. В то же время, эти вещества реагируют между собой и частично нейтрализуются, поэтому такой способ лучше рассматривать как дополнительный уход за белыми вещами, а не как замену отбеливателю.

Реклама

Что делать с сильно пожелтевшими вещами

Если обычной стирки недостаточно, белые вещи можно предварительно замочить. Для этого в большую емкость или ванночку набирают воду и добавляют по одной упаковке пищевой соды и лимонной кислоты. Вещи оставляют в растворе примерно на три часа, после чего стирают обычным способом.

Такой способ можно использовать не только для белой одежды, но и для полотенец, постельного белья и занавесок.

Поскольку сода и лимонная кислота продаются в упаковках разного веса, такая дозировка достаточно условна. Поэтому перед замачиванием деликатных тканей следует проверить рекомендации по уходу за этикеткой.

Почему белые вещи теряют цвет

Причин может быть несколько. На ткани остаются пот, кожный жир и косметические средства, а в волокнах с течением времени могут накапливаться остатки средств для стирки. Поэтому белая ткань постепенно приобретает желтоватый или серый оттенок.

Влияет на ее вид и жесткая вода, содержащиеся в нем минеральные соединения могут оседать на волокнах и делать белый цвет более тусклым.

Еще одна распространенная причина — стирка белого вместе с цветной одеждой. Даже если после одного цикла заметных изменений нет, со временем светлая ткань может терять начальное белье или приобретать нежелательный оттенок.

Как дольше сохранить вещи белыми

Чтобы белая одежда дольше сохраняла цвет, ее лучше стирать отдельно от цветной и не перегружать барабан. Важно также правильно выбирать температуру воды. Стирка при максимально высокой температуре не обязательно даст лучший результат и может повредить некоторые ткани, поэтому нужно ориентироваться на рекомендации на этикетке.

Новости партнеров