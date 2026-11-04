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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
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Белые вещи снова станут как новые: три простых способа, которые помогут избавиться от пятен

Вернуть белым вещам свежий вид и избавиться от пятен можно без дорогих отбеливателей. Эксперт по уборке поделилась способом с использованием трёх доступных средств, которые, скорее всего, уже есть у вас дома.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Как отбелить белые вещи дома

Как отбелить белые вещи дома / © Pexels

Белая одежда со временем может терять свой первоначальный вид, тускнеть и покрываться пятнами. Однако для её отбеливания необязательно покупать дорогие средства для стирки, ведь можно воспользоваться тремя обычными бытовыми продуктами.

Об этом пишет Express со ссылкой на эксперта по уборке Шантель Милу, которая поделилась этим методом в TikTok.

По её словам, этот способ подходит для белой одежды, постельного белья, носков и полотенец. Он помогает осветлить ткань и удалить загрязнения.

Как отбелить белые вещи в домашних условиях

Для приготовления раствора понадобятся три ингредиента:

  • Половина стакана 3%-ной перекиси водорода. Она помогает осветлить ткань, продезинфицировать её и удалить пятна.

  • Половина стакана пищевой соды. Это средство способствует устранению неприятных запахов и жирных загрязнений.

  • Одна столовая ложка жидкости для мытья посуды. Она помогает вывести пятна на масляной основе.

Сначала нужно сложить загрязненные вещи в большую миску, таз или ведро. Затем залить их тёплой водой так, чтобы ткань была полностью погружена.

Затем следует добавить перекись водорода, пищевую соду и жидкость для мытья посуды. Полученную смесь нужно перемешать и оставить одежду замачиваться на один час.

После этого вещи необходимо переложить в стиральную машину и постирать в обычном режиме.

По словам Шантель Мили, этот метод помогает вернуть белой одежде яркость и свежий вид, а также избавиться от пятен без использования дорогих специализированных средств.

Напомним, что для того, чтобы одежда дольше оставалась в хорошем виде, необязательно покупать дорогие средства для стирки. Специалист рассказал о простом способе, который помогает уменьшить образование катышков и выцветание ткани.

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