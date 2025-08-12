Берем ножницы и режем: эта безжалостная процедура оживит спатифиллум и заставит зацвести

Как заставить спатифиллум зацвести

Спатифиллум, известный также как «женское счастье», полюбился цветоводам за изящные белые цветы и простоту в уходе. Однако даже это неприхотливое растение нуждается в периодическом омоложении, чтобы радовать новыми бутонами. Одним из ключевых этапов ухода за цветком является обрезка корней при пересадке.

Как правильно обрезать корни спатифиллума, чтобы обновился и зацвел

Достаньте растение из горшка. Делайте это осторожно, чтобы не повредить корневую систему. Очистите корни от старой почвы. Можно аккуратно стряхнуть землю или даже промыть корни теплой водой, это поможет обнаружить гнилые или поврежденные участки. Удалите проблемные корни. Темные, мягкие и гнилые части необходимо срезать острыми ножницами или секатором до здоровой ткани. Укоротите здоровые корни. Во избежание переплетения и чрезмерной густоты срежьте примерно треть длины. Это позволит корням развиваться умеренно.

Почему обрезка корней спатифиллума крайне важна

С течением времени корневая система спатифиллума уплотняется, переплетается и хуже поглощает влагу и питательные вещества. Обрезка стимулирует образование молодых корешков, работающих гораздо эффективнее. В результате растение получает больше питания, быстрее формирует новые листья и активнее цветет.

Если игнорировать эту процедуру, даже при правильном поливе и достаточном освещении спатифиллум может начать увядать, терять привлекательный вид и реже образовывать бутоны.