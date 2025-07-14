Беременность-сюрприз: девушка узнала о ребенке за 17 часов до его рождения

Беременность / © Freepik

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20-летняя Шарлотта пережила невероятный опыт: она родила своего первого ребенка только через 17 часов после того, как узнала, что беременна.

Своей историей, ставшей вирусной, Шарлотта, известная в TikTok как Charlotte-Maddison, поделилась в видео, опубликованном 11 июля.

Она заметила перемены в своем теле. Шарлотта немного поправилась. Ей пришлось носить джинсы на два размера больше. Но она не думала, что это беременность. Шарлотта была в отношениях два с половиной года. Она считала, что набрала вес из-за «счастливых отношений». Также в ее жизни было много стресса. Поэтому она не волновалась из-за перемен.

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Шарлотта имела регулярные месячные. Она также принимала противозачаточные таблетки. 6 июня Шарлотта пошла к врачу. Она хотела провериться на аллергию на глютен. Врач сделал несколько анализов. Среди них был тест на беременность. Тогда врач сообщил ей, что она беременна. Врач предположил, что срок еще невелик.

«Я, наверное, немного паниковала в этот момент, потому что подумала: „Я никак не могу забеременеть“», — вспомнила Шарлотта.

В тот же день они с парнем отправились на первое УЗИ, где Шарлотта получила действительно поразительную новость: ребенку было «38 недель и 4 дня», то есть менее двух недель до родов.

«В этот момент вы можете почти понять, что я будто потеряла сознание», — рассказала Шарлотта.

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На УЗИ также была выявлена проблема с плацентарным мешком, что означало необходимость стимуляции родов в ближайшее время. В итоге Шарлотту госпитализировали в родильное отделение, и она родила сына лишь через 17 часов 21 минуту после того, как узнала о своей беременности.

«Я не совсем понимала, что происходит. Не знаю, как это иначе объяснить. Это был безумный опыт», — поделилась она.

Оглядываясь на свой стремительный путь к материнству, Шарлотта отметила, что она счастлива и здорова. А они с партнером «любят быть родителями». Она также предоставила подтверждающие больничные документы, предусматривая возможные сомнения зрителей по поводу ее невероятной истории.

Напомним, повышенный пролактин — диагноз, который в последние годы украинские женщины слышат все чаще. Несмотря на то, что этот гормон обычно ассоциируется с грудным вскармливанием, все больше небеременных имеют повышенный уровень пролактина. Причем без очевидной причины. Впрочем, она есть — это хронический стресс, в частности связанный с военными событиями.

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