Как уничтожить березку полевую

И что хуже всего — исчезнуть она не собирается. Крепкие корни могут восстанавливаться даже из крошечных остатков в земле, так что бороться с ней нужно еще весной, пока сорняк не вышел из-под контроля.

Почему березка так опасна

Этот сорняк настолько живущий из — за своей глубокой и разветвленной корневой системы. Вытяните часть корня — и новые побеги появятся буквально через несколько дней. К тому же вьюнок активно размножается семенами, которые способны прорастать годами. Именно поэтому «легких побед» ждать не приходится.

Механические способы борьбы

Пропалка — первый и самый простой шаг. Важно делать его регулярно и не оставлять корешков в почве. Лучше всего работает на ранних этапах роста, пока сорняк еще не успел окрепнуть.

Глубокая перекопка участка тоже дает результат. Собирайте все корешки, не оставляйте ничего в земле. Частое разрыхление междурядий помогает ослабить растение и замедлить его развитие.

Народные уловки огородников

Некоторые садоводы делятся домашними методами: молодые побеги подсушивают уксусом или присыпают солью. Не менее эффективно мульчирование: солома, опилки или агроволокно создают плотный барьер для сорняков и сохраняют почву влажной и рыхлой.

Реально работающие гербициды

Когда сорняк разрастается, без химии не обойтись. Самые популярные гербициды среди огородников:

Раундап;

Ураган Форте;

Торнадо;

глифовит;

Антисорняк.

Эти препараты проникают в листву и постепенно уничтожают растение вместе с корнями. Оптимальное время для обработки — период активного роста, сухая и безветренная погода.

Как предотвратить повторное появление

Чтобы березка не возвращалась, уход за участком должен быть системным. Не допускайте цветения сорняков, мульчуйте грядки, регулярно разрыхляйте почву и внимательно следите за новыми побегами. Соблюдайте эти правила — и со временем ваш огородный участок станет свободным от этого назойливого сорняка.