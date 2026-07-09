Бессонница из-за жары: чего категорически нельзя делать днем, если вы не выспались

Недостаток ночного отдыха из-за экстремальной жары запускает в организме цепную реакцию / © Credits

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Экстремальные летние температуры массово лишают людей полноценного ночного отдыха , запускающего в организме опасную цепную реакцию физиологических и эмоциональных сбоев. Этот своеобразный эффект волны негативно влияет на гормональный фон, когнитивные способности и пищевое поведение человека в течение всего следующего дня.

Об этом пишет UNILAD.

Утренний стресс и обманчивая бодрость

Медицинские специалисты предостерегают, что сразу после пробуждения человек с недостатком сна испытывает эмоциональную уязвимость и притупление когнитивных функций. По словам директора клиники The Better Sleep Clinic Дэвида Гарли, именно это состояние становится стартом негативного процесса, сопровождающего организм до самого вечера.

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Приблизительно через час после подъема уровень стрессового гормона кортизола резко возрастает. Врач и эксперт по вопросам сна Хана Патель объясняет, что это влечет за собой временное чувство бодрости, обусловленное исключительно стрессом. Ближе к середине утра настроение и энергия могут немного улучшиться благодаря естественным циркадным ритмам тела, однако этот эффект крайне нестабильный.

Углеводороды и дневная усталость

Во время обеденного перерыва неспавшегося человека начинает сопровождать сильное чувство голода с острой тягой к углеводам. Доктор Гарли предупреждает, что потребление тяжелой углеводной пищи неизбежно приведет к быстрому спаду энергии и значительной сонливости во второй половине дня. Кроме физической усталости недосыпание сильно бьет по эмоциональному состоянию и провоцирует раздражительность, нетерпеливость, тревожность или даже депрессивные настроения, тогда как мотивация и концентрация стремительно падают.

Специалисты категорически не советуют бороться с усталостью с помощью дневного сна, каким бы соблазнительным он ни казался.

"Это может быть контрпродуктивным и может повлиять на вашу способность хорошо спать, когда вы ложитесь в постель вечером", - подчеркнула доктор Патель.

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Чтобы минимизировать последствия ночного зноя, эксперты советуют не быть слишком суровыми к себе и пытаться провести день в максимально привычном режиме. Главное правило – избегать желания лечь спать слишком рано на следующий вечер, поскольку это может окончательно сбить естественный ритм организма.

Напомним, теплые вечера, долгие закаты и ощущение беззаботного лета кажутся идеальными условиями для отдыха. Однако для многих людей именно это время года становится настоящим испытанием для сна. Ученые обнаружили неожиданные причины бессонницы летом.

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