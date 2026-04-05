Без дрожжей и выстаивания - идеальная паска только за 45 минут
Паска без дрожжей – вариантом, который идеально подойдет для тех, кто хочет быстро и вкусно приготовить выпечку.
Если нет времени долго готовить паску или вы, возможно, не дружите с дрожжевым тестом, то есть рецепт, который станет настоящим спасением. Нежная, ароматная и одновременно очень простая в приготовлении кулич без дрожжей не требует расстойки.
Рецептом паски без дрожжей и без расстояния поделилась кулинарка valya__saenko.
Ингредиенты
100 г сливочного масла
1 целое яйцо
1 желток
110 г сахара
150 г муки
полчайной ложки разрыхлителя
120 г изюма или сухофруктов
ваниль и соль
Приготовление
Масло (комнатной температуры) взбиваем с сахаром. Добавляем яйца и далее взбиваем.
После этого добавляем в массу муку, разрыхлитель, соль и ваниль. Хорошо перемешиваем.
Далее добавляем к тесту сухофрукты, которые перед приготовлением следует замочить в кипятке. Кулинарка советует сухофрукты и изюм хорошо высушить бумажным полотенцем, чтобы они не были мокрыми, а перед добавлением к тесту обсыпать мукой.
Готовое тесто выкладываем в формы для выпечки. Форму заполняем на 2/3. Ставим паску к разогретую духовку и выпекаем 45 минут при температуре 170 градусов.
Напомним, мы писали о том, когда стоит печь пасху на Пасху-2026.