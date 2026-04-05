ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
857
Время на прочтение
1 мин

Без дрожжей и выстаивания - идеальная паска только за 45 минут

Паска без дрожжей – вариантом, который идеально подойдет для тех, кто хочет быстро и вкусно приготовить выпечку.

Автор публикации
Вера Хмельницкая
Тесто.

Тесто / © Freepik

Если нет времени долго готовить паску или вы, возможно, не дружите с дрожжевым тестом, то есть рецепт, который станет настоящим спасением. Нежная, ароматная и одновременно очень простая в приготовлении кулич без дрожжей не требует расстойки.

Рецептом паски без дрожжей и без расстояния поделилась кулинарка valya__saenko.

Ингредиенты

  • 100 г сливочного масла

  • 1 целое яйцо

  • 1 желток

  • 110 г сахара

  • 150 г муки

  • полчайной ложки разрыхлителя

  • 120 г изюма или сухофруктов

  • ваниль и соль

Приготовление

  1. Масло (комнатной температуры) взбиваем с сахаром. Добавляем яйца и далее взбиваем.

  2. После этого добавляем в массу муку, разрыхлитель, соль и ваниль. Хорошо перемешиваем.

  3. Далее добавляем к тесту сухофрукты, которые перед приготовлением следует замочить в кипятке. Кулинарка советует сухофрукты и изюм хорошо высушить бумажным полотенцем, чтобы они не были мокрыми, а перед добавлением к тесту обсыпать мукой.

  4. Готовое тесто выкладываем в формы для выпечки. Форму заполняем на 2/3. Ставим паску к разогретую духовку и выпекаем 45 минут при температуре 170 градусов.

Напомним, мы писали о том, когда стоит печь пасху на Пасху-2026.

Дата публикации
Количество просмотров
857
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie