Без дрожжей и выстаивания - идеальная паска только за 45 минут

Тесто / © Freepik

Реклама

Если нет времени долго готовить паску или вы, возможно, не дружите с дрожжевым тестом, то есть рецепт, который станет настоящим спасением. Нежная, ароматная и одновременно очень простая в приготовлении кулич без дрожжей не требует расстойки.

Рецептом паски без дрожжей и без расстояния поделилась кулинарка valya__saenko.

Ингредиенты

Реклама

100 г сливочного масла

1 целое яйцо

1 желток

110 г сахара

150 г муки

полчайной ложки разрыхлителя

120 г изюма или сухофруктов

ваниль и соль

Приготовление

Масло (комнатной температуры) взбиваем с сахаром. Добавляем яйца и далее взбиваем. После этого добавляем в массу муку, разрыхлитель, соль и ваниль. Хорошо перемешиваем. Далее добавляем к тесту сухофрукты, которые перед приготовлением следует замочить в кипятке. Кулинарка советует сухофрукты и изюм хорошо высушить бумажным полотенцем, чтобы они не были мокрыми, а перед добавлением к тесту обсыпать мукой. Готовое тесто выкладываем в формы для выпечки. Форму заполняем на 2/3. Ставим паску к разогретую духовку и выпекаем 45 минут при температуре 170 градусов.

