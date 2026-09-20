Без едкой химии: что высыпать в слив раковины, чтобы убрать засор

Слив в раковине можно быстро прочистить без вызова сантехника / © Фото из открытых источников

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Засорение кухонной раковины часто начинается незаметно: вода поначалу просто стекает чуть медленнее, а впоследствии в сливе скапливаются остатки пищи, жир и другие загрязнения. Для легких и средних засоров существует простой домашний способ с продуктом, который найдется практически на каждой кухне.

Об этом пишет SE.pl.

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Почему засоряется сток

В кухонную раковину регулярно попадают остатки соусов, жира и еды. Часть этого мусора оседает на внутренних стенках труб, постепенно сужая проход для воды.

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Особенно проблемным является жир. Когда горячая жирная жидкость попадает в трубу, она сталкивается с более холодными поверхностями и водой, охлаждается и затвердевает. К такому липкому слою легко цепляются крошки пищи и другие частицы, из-за чего засор со временем становится все больше.

Еще одна неприятность — запах. Застрявшие в трубе органические остатки начинают разлагаться, а в сильно загрязненном сливе могут даже появиться мелкие насекомые.

Соль помогает размягчить отложение.

Для очищения слива специалисты советуют использовать обычную поваренную соль. Она может помочь разрыхлить и растворить часть накопившихся внутри трубы загрязнений.

Сам способ довольно прост: в слив нужно насыпать достаточное количество соли, после чего залить ее кипятком. Горячая вода помогает размягчить жир и другие отложения, а соль в данный момент работает как мягкий абразив.

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После процедуры нужно дать смеси подействовать, а затем промыть слив водой. В источнике отмечают, что примерно через полчаса проходимость раковины должна улучшиться.

Когда этот способ не поможет

Домашний метод подходит прежде всего тогда, когда вода еще стекает, хотя и заметно медленнее, чем обычно. Если слив полностью забит, соль с кипятком может оказаться недостаточно эффективной.

Также не следует регулярно заливать в трубы сильные химические средства без необходимости. Особо осторожными следует быть со старыми трубами, которые некоторые агрессивные препараты могут повреждать.

А еще важнее не создавать проблему своими руками: остатки жирной пищи и особенно горячий жир лучше не выливать в раковину. Именно жир, охлаждаясь внутри труб, может стать основой для большого засора.

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Если после нескольких попыток вода все равно не стекает, появился сильный запах канализации или проблема постоянно возвращается, причина может быть глубже, чем обычные кухонные отложения. В такой ситуации домашние способы уже вряд ли решат проблему полностью.

Напомним, один стакан залитій в сток поможет надолго забыть о засорении труб. Этот простой домашний способ, проверенный временем, позволяет поддерживать слив чистым и избавиться от неприятного запаха.

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