Без этих шагов орхидея не зацветет: как ускорить появление бутонов

Орхидея — настоящая примадонна среди комнатных растений. Она может годами радовать только листьями, так и не подарив желаемого цветения.

Как ускорить цветение орхидеи

Как ускорить цветение орхидеи

Если же ждать дальше нет терпения, этот момент можно приблизить. Специалисты рекомендуют эффективные приемы ухода, помогающие орхидее быстрее выпустить цветоносы и заложить бутоны.

5 правил, запускающих цветение орхидеи

  1. Создайте температурный стресс.

Переставьте горшок в более холодное место, где температура не превышает 15 градусов. Такой перепад стимулирует растение к формированию цветоносов.

  1. Просмотрите подкормку.

Уменьшите количество азота в удобрениях и сделайте акцент на фосфоре — именно он отвечает за образование бутонов и обильное цветение.

  1. Повысьте влажность воздуха.

Орхидеи важно не только увлажнение почвы, но и комфортный уровень влажности вокруг листьев.

  1. Дайте растению “паузу в темноте”.

На пять дней уберите горшок в затемненное место. Уже через 2–3 недели по возвращении на свет орхидея может порадовать первыми бутонами.

  1. Замените полив льдом.

Вместо обычной поливки положите в горшок 1–2 кубика льда. Медленное таяние обеспечит мягкое увлажнение без риска перелива.

Вот и все. Соблюдение этих простых правил способно пробудить даже самую капризную орхидею. И совсем скоро она продемонстрирует свою красоту во всем великолепии.

