Без этих шагов орхидея не зацветет: как ускорить появление бутонов
Орхидея — настоящая примадонна среди комнатных растений. Она может годами радовать только листьями, так и не подарив желаемого цветения.
Если же ждать дальше нет терпения, этот момент можно приблизить. Специалисты рекомендуют эффективные приемы ухода, помогающие орхидее быстрее выпустить цветоносы и заложить бутоны.
5 правил, запускающих цветение орхидеи
Создайте температурный стресс.
Переставьте горшок в более холодное место, где температура не превышает 15 градусов. Такой перепад стимулирует растение к формированию цветоносов.
Просмотрите подкормку.
Уменьшите количество азота в удобрениях и сделайте акцент на фосфоре — именно он отвечает за образование бутонов и обильное цветение.
Повысьте влажность воздуха.
Орхидеи важно не только увлажнение почвы, но и комфортный уровень влажности вокруг листьев.
Дайте растению “паузу в темноте”.
На пять дней уберите горшок в затемненное место. Уже через 2–3 недели по возвращении на свет орхидея может порадовать первыми бутонами.
Замените полив льдом.
Вместо обычной поливки положите в горшок 1–2 кубика льда. Медленное таяние обеспечит мягкое увлажнение без риска перелива.
Вот и все. Соблюдение этих простых правил способно пробудить даже самую капризную орхидею. И совсем скоро она продемонстрирует свою красоту во всем великолепии.