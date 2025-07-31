Без горячей воды и микроволновки: вот как в ресторанах размораживают мясо

Как быстро разморозить мясо / © www.freepik.com/free-photo

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Многие стремятся как можно быстрее разморозить мясо, поэтому опускают его в горячую воду или пользуются микроволновкой. Однако такие способы только вредят качеству продукта: мясо становится жестким, теряет сок, вкус и аромат. Профессиональные кулинары к этому процессу подходят иначе, с осторожностью и соблюдением технологии. Рассказываем, ссылаясь на ресурс news24.in.ua, как правильно размораживать мясо, чтобы сохранить его вкус и сочность.

Какой самый лучший способ размораживания мяса

Шеф-повара дорогих ресторанов всегда выбирают медленное размораживание в холодильнике. Хотя этот метод требует больше времени, он гарантирует сохранение текстуры мяса, природной сочности и всех полезных свойств.

Секрет в простой формуле: на каждый килограмм мяса нужно 8 часов размораживания в холодильнике. Например, 400 г мяса необходимо размораживать около 3 часов 15 минут. Для курятины время размораживания будет несколько меньше, чем для свинины и говядины. Такой подход позволяет сберечь максимальную пользу и нежную текстуру продукта после приготовления.

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Быстрый метод размораживания мяса без кипятка и микроволновки

Если времени мало, кулинары обычно пользуются такой хитростью:

В миску нужно налить воду комнатной температуры. Добавить столовую ложку сахара, хорошо размешать. Положить мясо туда на 10 минут.

После такого замачивания мясо становится мягким, но не теряет своих вкусовых свойств.

Почему нельзя размораживать мясо в горячей воде

Высокая температура вызывает частичную варку мяса, в то время как середина остается замороженной.

Утрачивается эластичность и вкус, мясо становится резиновым.

Быстрое размораживание может привести к размножению бактерий, что особенно опасно в жару.