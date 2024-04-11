Без каких органов человек может полноценно жить: эта информация вас точно удивит

Оказывается, в организме человека есть "лишние" органы, которые можно удалить и это почти не повлияет на качество жизни.

В человеческом теле 78 органов — по крайней мере, это наиболее общепринятая цифра. Однако давно известно, что далеко не все они совершенно необходимы. Отличным примером является аппендикс – некоторые исследования показывают, что без него нам и вовсе было бы лучше.

Об этом пишет IFLScience.

Исследователи рассказали, о том, какое минимальное количество органов нужно нам для выживания, а с которыми мы могли бы попрощаться, не моргнув глазом.

Органы, без которых мы можем жить

Аппендикс

У большинства людей аппендикс представляет собой небольшую полоску ткани, которая размещается в кишечнике и почти не выполняет каких-либо функций. Однако некоторые исследования показывают, что этот орган на самом деле менее бесполезен, чем мы думали.

Однако если он воспаляется, это требует неотложной медицинской помощи. Отметим, что чаще воспаление встречается у детей и молодых людей, но исследователи до сих пор не знают, почему это происходит. К счастью, мы вполне способны жить без этого органа, поэтому единственным лечением его удаления.

Миндалины (и аденоиды)

Миндалины и аденоиды – родственная область ткани, расположенная в задней части носа. Иногда они способны вызвать проблемы с дыханием во время сна, поэтому медики советуют их удалять, часто это происходит в раннем возрасте.

Отметим, что миндалины действительно играют роль в нашей иммунной системе. К тому же их удаление, к сожалению, не всегда способно устранить хронические инфекции горла, поэтому ученые до сих пор спорят, является ли их удаление хорошим вариантом. Однако, как правило, мы можем жить без этой ткани.

Почки и печень

Мы действительно не могли бы пережить полное удаление печени, однако удаление ее части — левой доли у детей и правой у взрослых — попадает в ту же категорию, что и почки. То есть мы можем пожертвовать часть печени или одну из почек еще кому-нибудь.

Очевидно, что ни одно хирургическое вмешательство не обходится без риска, однако многие живые доноры не имеют длительных побочных эффектов после трансплантации.

Желчный пузырь

Этот орган выполняет функцию хранения желчи, необходимой для работы печени, но пищеварительная система вполне может обойтись и без него. Известно, что камни в желчном пузыре и проблемы, связанные с ними, могут быть очень болезненными, а потому медики часто рекомендуют удаление этого органа.

Репродуктивные органы

Ученые отмечают, что жить можно как без мужских, так и без женских репродуктивных органов, однако последствия их удаления будут разными. Например, женщине, не желающей иметь детей, можно удалить матку без заметных последствий, а сохранение хотя бы одного яичника позволит нормальному гормональному циклу продолжаться, хотя менструация прекратится. В то же время, удаление обоих яичников приведет к немедленной менопаузе.

У мужчин яички могут быть удалены хирургическим путем, к тому же, если будет удалено только одно из них, сексуальная функция и фертильность не должны быть нарушены.

Органы, без которых мы не сможем жить

Легкие

Удаление одного легкого действительно не убьет человека, однако люди только с одним легким могут рассчитывать на восстановление лишь 70% прежней функции этого органа. Это не приговор, однако означает, что вы не сможете тренироваться, а также будете делать все медленнее.

Селезенка

Этот орган играет важную роль для иммунной системы человека, а его удаление сделает нас более восприимчивыми к инфекциям.

В то же время больная или поврежденная селезенка может повлечь за собой целый ряд негативных последствий, а потому медики могут рекомендовать ее удалить. Отметим, что в таком случае многие функции этого органа будут переданы соседним, однако влияние на иммунную систему сохранится на протяжении всей жизни.

Поджелудочная железа

Технически человек также способен прожить без этого органа, однако его удаление все же изменит вашу жизнь. Частичное или полное удаление поджелудочной железы, как правило, может быть произведено при лечении рака или других тяжелых заболеваниях.

Однако этот орган отвечает за производство инсулина, а значит, у человека немедленно разовьется диабет. Это означает, что всю жизнь пациентам необходимо будет вводить инсулин, а также принимать заместительные пищеварительные ферменты, которые организм больше не может вырабатывать без поджелудочной железы. Кроме того, придется кардинально изменить образ жизни.

Кишечник и мочевой пузырь

Толстая кишка, тонкая кишка или мочевой пузырь могут быть полностью или частично удалены для лечения таких состояний как воспалительное заболевание кишечника или рак. Однако в некоторых случаях нужно создать утомление – отверстие на поверхности живота, пропускающее отходы пищеварительной системы в специальный мешок, который человеку придется носить. Они могут быть временными или постоянными, но позволят людям жить без больших частей пищеварительных органов.

Желудок

Без этого органа человеку тоже удастся выжить, однако полное удаление желудка обычно используется только при лечении рака.

Однако людям придется поменять свой рацион. Кроме того, могут потребоваться витаминные добавки, особенно витамин B12, поскольку организму трудно усваивать его без желудка. Но при излечении со временем без этого органа, безусловно, можно обойтись.

Раньше мы писали об органе, определяющем, сколько проживет человек.

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