Без капли алкоголя: новый тренд зимы – глинтвейн, который можно даже детям
При приготовлении безалкогольного глинтвейна берите те же специи, что и для привычного глинтвейна: корица, бадьян, гвоздика, апельсин, немного имбиря.
Безалкогольный глинтвейн сделать очень просто – вместо вина использовать виноградный сок или безалкогольный винный напиток. Такой глинтвейн получится не менее вкусным, чем классический.
Как сделать безалкогольный глинтвейн и какой напиток выбрать читайте в материале ТСН.ua.
Виноградный сок
Самая распространенная основа для безалкогольного глинтвейна – именно красный или белый виноградный сок. Прежде всего он похож и по вкусу, и по цвету к классическому глинтвейну. Кроме того, сок обладает природной сладостью, а потому не нужно добавлять много сахара;
В соке уже есть фруктовость и кислотность, которые требуются глинтвейну. Специи хорошо открываются в тёплой сладкой основе. Напиток получается насыщенным и ароматным.
Какой сок выбрать для напитка:
для «красного» глинтвейна – темный виноградный, вишневый или гранатовый,
для «белого» – белый виноградный, яблочный или грушевый.
Безалкогольное вино
Если выберете безалкогольное вино для глинтвейна, то в сочетании со специями вкус получится максимально похожий на классический алкогольный напиток. Кроме того, у него будет лучший баланс кислотности и сладости.
Рецепт безалкогольного глинтвейна
Ингредиенты:
1 л виноградного сока или безалкогольного вина
1 апельсин (нарезать кружочками)
1 яблоко (нарезать дольками)
2–3 палочки корицы
3–5 звездочек бадьяна
4–6 гвоздик
3–4 кружочка имбиря или ½ ч. л. тертого
1–2 ст. л. меда или сахара
Приготовление:
Вылейте сок или безалкогольное вино в кастрюлю. Добавьте специи. Положите кружочки апельсина и яблоко.
Нагрейте на минимальном огне до 70–80°C. Главное – кипятите, иначе специи станут горькими.
Держите на огне 10–15 минут, чтобы специи отдали аромат.
Снимите с огня, положите мед или сахар, перемешайте. Дайте настояться еще 5 минут.
Процедите или подавайте с фруктами – как больше нравится.
