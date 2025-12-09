Без капли алкоголя: новый тренд зимы – глинтвейн, который можно даже детям

Глинтвейн. / © фото: Юлия Яценко

Безалкогольный глинтвейн сделать очень просто – вместо вина использовать виноградный сок или безалкогольный винный напиток. Такой глинтвейн получится не менее вкусным, чем классический.

Как сделать безалкогольный глинтвейн и какой напиток выбрать читайте в материале ТСН.ua.

Виноградный сок

Самая распространенная основа для безалкогольного глинтвейна – именно красный или белый виноградный сок. Прежде всего он похож и по вкусу, и по цвету к классическому глинтвейну. Кроме того, сок обладает природной сладостью, а потому не нужно добавлять много сахара;

В соке уже есть фруктовость и кислотность, которые требуются глинтвейну. Специи хорошо открываются в тёплой сладкой основе. Напиток получается насыщенным и ароматным.

Какой сок выбрать для напитка:

для «красного» глинтвейна – темный виноградный, вишневый или гранатовый,

для «белого» – белый виноградный, яблочный или грушевый.

Безалкогольное вино

Если выберете безалкогольное вино для глинтвейна, то в сочетании со специями вкус получится максимально похожий на классический алкогольный напиток. Кроме того, у него будет лучший баланс кислотности и сладости.

Рецепт безалкогольного глинтвейна

Ингредиенты:

1 л виноградного сока или безалкогольного вина

1 апельсин (нарезать кружочками)

1 яблоко (нарезать дольками)

2–3 палочки корицы

3–5 звездочек бадьяна

4–6 гвоздик

3–4 кружочка имбиря или ½ ч. л. тертого

1–2 ст. л. меда или сахара

Приготовление:

Вылейте сок или безалкогольное вино в кастрюлю. Добавьте специи. Положите кружочки апельсина и яблоко. Нагрейте на минимальном огне до 70–80°C. Главное – кипятите, иначе специи станут горькими. Держите на огне 10–15 минут, чтобы специи отдали аромат. Снимите с огня, положите мед или сахар, перемешайте. Дайте настояться еще 5 минут. Процедите или подавайте с фруктами – как больше нравится.

Напомним, мы писали о том, какое вино - красное или белое - лучше подойдет для ароматного зимнего напитка глинтвейна.