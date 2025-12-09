ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
162
Время на прочтение
2 мин

Без капли алкоголя: новый тренд зимы – глинтвейн, который можно даже детям

При приготовлении безалкогольного глинтвейна берите те же специи, что и для привычного глинтвейна: корица, бадьян, гвоздика, апельсин, немного имбиря.

Глинтвейн.

Глинтвейн. / © фото: Юлия Яценко

Безалкогольный глинтвейн сделать очень просто – вместо вина использовать виноградный сок или безалкогольный винный напиток. Такой глинтвейн получится не менее вкусным, чем классический.

Как сделать безалкогольный глинтвейн и какой напиток выбрать читайте в материале ТСН.ua.

Виноградный сок

Самая распространенная основа для безалкогольного глинтвейна – именно красный или белый виноградный сок. Прежде всего он похож и по вкусу, и по цвету к классическому глинтвейну. Кроме того, сок обладает природной сладостью, а потому не нужно добавлять много сахара;

В соке уже есть фруктовость и кислотность, которые требуются глинтвейну. Специи хорошо открываются в тёплой сладкой основе. Напиток получается насыщенным и ароматным.

Какой сок выбрать для напитка:

  • для «красного» глинтвейна – темный виноградный, вишневый или гранатовый,

  • для «белого» – белый виноградный, яблочный или грушевый.

Безалкогольное вино

Если выберете безалкогольное вино для глинтвейна, то в сочетании со специями вкус получится максимально похожий на классический алкогольный напиток. Кроме того, у него будет лучший баланс кислотности и сладости.

Рецепт безалкогольного глинтвейна

Ингредиенты:

  • 1 л виноградного сока или безалкогольного вина

  • 1 апельсин (нарезать кружочками)

  • 1 яблоко (нарезать дольками)

  • 2–3 палочки корицы

  • 3–5 звездочек бадьяна

  • 4–6 гвоздик

  • 3–4 кружочка имбиря или ½ ч. л. тертого

  • 1–2 ст. л. меда или сахара

Приготовление:

  1. Вылейте сок или безалкогольное вино в кастрюлю. Добавьте специи. Положите кружочки апельсина и яблоко.

  2. Нагрейте на минимальном огне до 70–80°C. Главное – кипятите, иначе специи станут горькими.

  3. Держите на огне 10–15 минут, чтобы специи отдали аромат.

  4. Снимите с огня, положите мед или сахар, перемешайте. Дайте настояться еще 5 минут.

  5. Процедите или подавайте с фруктами – как больше нравится.

Напомним, мы писали о том, какое вино - красное или белое - лучше подойдет для ароматного зимнего напитка глинтвейна.

Дата публикации
Количество просмотров
162
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie