Как охладить квартиру в жару / © ТСН

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Летняя жара способна превратить квартиру в настоящую парилку, особенно если окна выходят на солнечную сторону. Не все имеют кондиционер или вентилятор, но даже без дорогостоящей техники можно заметно снизить температуру в доме. Достаточно воспользоваться несколькими простыми приемами, которые помогут сохранить прохладу и сделать пребывание дома гораздо более комфортным.

В первую очередь закрыть доступ солнечным лучам

Большинство тепла попадают в квартиру именно через окна. Если солнце беспрерывно

В самые жаркие часы дня следует плотно закрывать шторы, жалюзи или роллеты. Лучше всего работают светлые ткани, отражающие солнечный свет. Если таковых нет, поможет даже обычная светлая простыня, закрепленная на окне.

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Использовать влажные полотенца

Один из самых старых способов охлаждения помещения — влажная ткань.

Достаточно смочить большое полотенце холодной водой, хорошо отжать и повесить у открытого окна или дверного проема. Влага будет постепенно испаряться, снижая температуру воздуха.

Особенно хорошо этот метод работает вечером и ночью, когда на улице становится немного прохладнее.

Расставить емкости с ледяной водой

Еще один эффективный способ — использование холода ото льда или очень холодной воды.

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В разных частях комнаты можно поставить миски, кастрюли или пластиковые бутылки, заполненные ледяной водой. Постепенно нагреваясь, они будут убирать часть тепла из окружающего воздуха.

Для увеличения эффекта к воде можно добавить лед из морозильной камеры.

Проветривать квартиру только в правильное время

Распространенная ошибка — держать окна открытыми в течение всего дня. Если на улице температура выше, чем в квартире, через открытые окна в помещение будет попадать еще больше горячего воздуха.

Проветривание лучше проводить рано утром до, 8 часов, или поздно вечером после заката. В это время свежий воздух поможет быстро охладить комнаты.

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Выключить лишние электроприборы

Многие бытовые приборы при работе выделяют тепло. Телевизоры, компьютеры, зарядные устройства, духовки, микроволновки и даже обычные лампы постепенно нагревают воздух. В жаркие дни желательно выключать все, чем вы не пользуетесь в конкретный момент.

Особенно много тепла производят старые лампы накаливания, поэтому их лучше заменить светодиодными.

Отказаться от горячей еды и духовки

Во время приготовления пищи температура на кухне может возрасти на несколько градусов буквально за полчаса.

В жаркие дни следует отдать предпочтение легким салатам, холодным супам, фруктам и блюдам, не требующим длительного нагревания. Если нужно что-то запечь или сварить, лучше делать это рано утром или вечером.

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Помогут комнатные растения

Некоторые растения естественным образом увлажняют воздух и создают ощущение прохлады.

Особенно полезными считаются хлорофитум, спатифиллум, фикус, сансевиерия и папоротники. Они не только украшают интерьер, но помогают поддерживать комфортный микроклимат в квартире.

Охладить постель перед сном

Тяжелее всего переносить жару ночью, когда воздух не дает нормально уснуть. За час до сна наволочку или простыню можно положить в пакет и оставить на несколько минут в холодильнике. Ткань станет прохладной и поможет поскорее заснуть даже в очень теплую ночь.

Также хорошо работает легкое хлопковое постельное белье светлых цветов.

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Влажная уборка помогает снизить температуру

Пыль и сухой воздух делают жару еще более тяжелой для организма.

Регулярная влажная уборка полов и поверхностей не только освежает квартиру, но и создает более приятное чувство прохлады. Особенно заметен эффект в небольших помещениях.

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