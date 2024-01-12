Без микроволновки и плиты: как стюардессы разогревают еду – запомните этот интересный лайфхак

Плита, микроволновка и духовка являются неотъемлемыми частями современной жизни. Однако иногда возникают ситуации, когда нужно подогреть пищу, не используя их.

Один из секретов, как разогреть еду без микроволновки и плиты, рассказала стюардесса Джейд Наоми в своем TikTok. Трюк оказался очень простым, но действенным.

Именно так, по словам бортпроводницы, разогревают себе еду она и ее коллеги. А ведь на борту самолета нет даже элементарного кухонного оборудования.

Это очень простой лайфгак, который будет полезен, если вам нужно разогреть еду в месте, где нет доступа на кухню или сильно ограничен.

Вам понадобится несколько обычных полиэтиленовых пакетов и горячая вода.

Сначала продукты, которые нужно разогреть, поместите в контейнер, а затем в полиэтиленовый пакет, плотно завяжите последний. Уложите конструкцию в еще один пакет и залейте горячей водой. Если вы боитесь протечки, можно использовать еще и третий пакет.

После этого остается только ждать того, что еда подогреется. Обычно на это уходит от 30 до 45 минут.

Автор ролика призналась, что разогревать еду таким образом неудобно, но когда ей хочется поесть теплое блюдо, она предпочитает его использовать, чем употреблять в пищу холодные продукты, которые есть на самолете.

Многие комментаторы были шокированы таким методом разогрева пищи, а другие написали, что хотели бы попробовать его.

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