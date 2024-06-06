Без ненормативной лексики и слов-покручей: как сказать на украинском "відключення світла"

Чтобы ваш украинский язык был красивым, нужно искоренить все "слова-паразиты" из своего повседневного общения.

Сейчас большинство людей переходят на украинский язык, искореняя все русизмы из своего лексикона. Чтобы улучшить свой украинский и сделать его чище, следует не бояться обращаться за помощью к словарям и языковым группам. Сегодня очень актуальная и болезненная тема для украинцев – это проблемы со светом, и здесь употребляется много калькированных слов. Рассказываем, как правильно говорить по-украински на аварийные отключения света, ссылаясь на материал "24 канала".

Что такое суржик и почему он опасен

Суржик является составляющей двух или более языков, искусственно объединенных по определенным признакам без соблюдения норм литературного языка. Это чужеродные слова, которые не присущи украинскому языку, но которыми мы можем пользоваться в своем повседневном общении, не зная правильных слов.

Так как наш язык много лет находился под давлением и попытками полного уничтожения, то очень много чужих слов осталось еще с советских времен. Именно тогда пропагандисты пытались насаждать украинцам кучу непонятных слов, не имеющих ничего общего с украинскими.

Как сказать правильно на украинском на выключение света

Сейчас эта тема наиболее актуальна и болезненна для украинцев, и именно здесь употребляется много слов-покручей. Правильно говорить именно "вимикати", а не "виключати". Ведь "виключати" свет – это калька с русского языка. К тому же, стоит говорить – "увімкнути-вимкнути" электричество, кондиционер, вентилятор, плиту и т.д.

Еще одна распространенная ошибка – "енергозберігаючі" приборы. Если нужно сэкономить электроэнергию и приобрести бытовую технику, которая ее экономила бы, то стоит говорить "енергоощадні" приборы.

Какие варианты украинских слов по толковому словарю

Необходимо знать, что:

"відключити" – разъединить определенные системы: газопровод, водопровод;

– разъединить определенные системы: газопровод, водопровод; "вимикати" – прекращать или прерывать связь с общей системой; прекращать действие любого прибора или механизма;

– прекращать или прерывать связь с общей системой; прекращать действие любого прибора или механизма; "від'єднувати" – отделить подключенный прибор или механизм.

Следовательно, необходимо помнить, что свет мы можем "вимкнути/увімкнути". А отключение электроэнергии – это "знеструмлення" электроэнергии. "Знеструмити" можно не саму электроэнергию, а какой-то объект, район или целый населенный пункт. А электроэнергию могут только "відключити" энергетики.

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