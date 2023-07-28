Без обломков и порезов: как безопасно убрать разбитое стекло

В жизни случаются разные ситуации. Например, можно уронить стакан, который, упав, разобьется на тысячи маленьких обломков. Всегда нужно убедиться, что вы собрали со столешницы или пола все стекла. Чтобы позже не наступить на него.

Маленькие обломки стекла очень опасны, они ведь практически невидимы, поэтому на них можно с легкостью наступить. Это может привести к воспалению, травме ткани, нервам и сухожилию. Если кусок разбитого стекла достаточно велик и на него наступит человек или домашнее животное, это также может стать причиной заражения крови или такого опасного заболевания как столбняк.

В издании Tips and Tricks рассказывают, как безопасно собрать разбитое стекло, чтобы не пораниться.

Итак, прежде всего, нужно убедиться, что никто не может случайно наступить на стекло или отнести его на обуви в другую комнату в доме. Поэтому очистите территорию от домашних питомцев, маленьких детей и других взрослых. После этого возьмите достаточно крепкую обувь без дырочек и перчатки. Если во время уборки разбитого стекла вам нужно присесть, не садитесь прямо на пол. Там ведь могут быть обломки, которых вы не видите. Лучше использовать маленький табурет, чтобы наклониться, приподнять стекло и не пораниться.

Как быстро собрать обломки стекла: пошаговая инструкция

Шаг 1: большие обломки. Сначала нужно убрать все большие обломки. Возможно, для этого понадобится использовать яркий фонарик. Даже то, что есть у вас на телефоне. Так вы точно увидите все кусочки стекла и сможете осторожно подобрать их рукой в перчатке. Положите обломки в старую газету или другой тип бумаги, прежде чем выбросить их в мусорник. Ведь вам совсем не хочется порезаться позже, когда вы будете выносить мусор из дома.

Шаг 2: подмести или пропылесосить. Далее нужно очистить поверхность от маленьких обломков и мелких кусочков. Для этого можно использовать совок, чтобы сместить разбитое стекло. Можно ли пылесосить разбившееся стекло? Конечно, да. Однако нужно убедиться, что ваша техника для этого подходит. Не следует использовать пылесосы с гибким шлангом, потому что обломки могут его порезать. Подметая, не торопитесь, чтобы стекло не разлетелось по всей комнате.

Шаг 3: хрупкие обломки. Хотя кое-кто пропускает этот шаг, он достаточно важен, ведь помогает избавиться от мельчайших обломков, которых не может убрать метла или даже пылесос. К примеру, они могут остаться по углам комнаты. Для того чтобы их убрать, используйте кусок сырого картофеля. Обломки прилипнут к поверхности и вы сможете выбросить овощ вместе с ними.

Шаг 4: избавьтесь от остатков. Наведите на пол луч фонарика. Если вы все еще видите мелкие обломки, можно достать их с помощью мокрого бумажного полотенца. Чтобы защитить руки (даже в перчатках), используйте несколько слоев полотенец. Еще один способ избавиться от остатков – взять валик для чистки ворса животных. Стекло прилипнет к липкой поверхности.

Шаг 5: очистите чистящие средства. Об этом шаге многие забывают. Но все предметы, которые вы использовали для очищения пола от стекла, нужно также очистить. Поэтому метлу и совок следует промыть под проточной водой. Также не забудьте проверить низ обуви, в которой вы убирались. Убедитесь, что обломков стекла нет внутри пылесоса.

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