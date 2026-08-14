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Без сахара и лишних калорий: как заготовить абрикосы на зиму — топ-3 легких рецепта
Абрикосы на зиму без сахара — это просто и полезно.
Сезон абрикосов короткий, но сохранить ароматные плоды до зимы можно без большого количества сахара. Самые простые способы — заморозить, законсервировать в воде или высушить. Сахар в этих методах не является обязательным консервантом. Как это сделать — рассказываем в материале ТСН.ua.
1. Замороженные абрикосы без сахара
Это, пожалуй, самый простой способ сохранить сезонные плоды. Замороженные абрикосы подойдут для компотов, пирогов, каш, смузи, соусов и домашних десертов. Фрукты можно замораживать без сахара. При этом текстура после размораживания может отличаться от свежей, а сами плоды могут немного потемнеть.
Ингредиенты
спелые, но плотные абрикосы;
вода;
аскорбиновая кислота — по желанию.
Как приготовить
Выберите спелые, но не перезревшие плоды без плесени, сильных ушибов и повреждений. Хорошо промойте абрикосы, разрежьте пополам и удалите косточки.
По желанию снимите шкурку. Если вы оставляете ее, рекомендуем перед замораживанием погрузить абрикосы в кипящую воду примерно на 30 секунд, а затем быстро охладить в холодной воде. Это помогает кожуре не становиться слишком жесткой.
Чтобы уменьшить потемнение, можно обработать нарезанные плоды раствором аскорбиновой кислоты. Один из рекомендованных вариантов — 3 грамма аскорбиновой кислоты на 3,8 литров холодной воды.
Дайте половинкам хорошо стечь. Разложите абрикосы в пакеты или контейнеры для замораживания. Не набивайте емкость слишком плотно.
Выпустите больше лишнего воздуха, плотно закройте и отправьте в морозильную камеру.
Маленький секрет
Лучше сразу разлагать фрукты порциями на одно использование. Тогда зимой не придется размораживать весь запас ради одного пирога или компота.
2. Абрикосы в банках без сахара — в собственном соку с водой
Если морозильник невелик, часть урожая можно законсервировать. Абрикосы можно консервировать в воде, яблочном или белом виноградном соке.
Ингредиенты
спелые, но плотные абрикосы;
вода;
аскорбиновая кислота — по желанию для сохранения цвета.
Как приготовить
Вымойте абрикосы. По желанию снимите шкурку. Для этого плоды можно погрузить в кипящую воду на 30–60 секунд, а затем быстро охладить.
Разрежьте фрукты пополам и удалите косточки.
При использовании очищенных абрикосов держите их в растворе аскорбиновой кислоты, чтобы они меньше темнели.
Для более качественной заготовки положите подготовленные абрикосы в воду, доведите до кипения и проварите до прогревания плодов.
Разложите горячие абрикосы в чистые банки и залейте горячей водой. Оставьте примерно 1,3 см свободного пространства до края банки.
Закройте банки крышками.
Обработайте в кипящей воде.
3. Сушеные абрикосы без сахара
Еще один вариант — сделать домашние курагу или сушеные половинки. Здесь вообще не нужны банки, а готовый продукт занимает гораздо меньше места, чем свежие плоды.
Абрикосы хорошо подходят для сушки. Для подготовки их моют, разрезают пополам и удаляют косточки. Для сохранения цвета можно использовать аскорбиновую кислоту или фруктовый сок.
Ингредиенты
спелые, но плотные абрикосы;
аскорбиновая кислота или фруктовый сок — по желанию.
Как сушить в дегидраторе
Вымойте плоды.
Разрежьте каждый абрикос пополам. Удалите косточки.
По желанию обработайте половинки раствором аскорбиновой кислоты. Это поможет сохранить естественный цвет.
Разложите кусочки в один слой на поддонах дегидратора.
Сушите до состояния, когда плоды становятся эластичными, но на срезе не видно влаги.
Половинки абрикосов в дегидраторе обычно сушатся примерно 18-24 часа. Точное время зависит от размеров плодов, их сочности и конкретного прибора.
А если нет дегидратора?
Абрикосы можно сушить и в духовке. Температура должна быть самой низкой из доступных, желательно около 65 °C или ниже, а процесс может занять примерно 24–36 часов.
Духовка должна обеспечивать отвод влаги, поэтому ее дверца оставляет приоткрытой в соответствии с рекомендациями конкретного оборудования.
Как понять, что абрикосы уже высохли
Остудите один кусочек и проверьте его на ощупь. Правильно высушенный абрикос должен быть гибким без видимой влаги на срезе.
После сушки не торопитесь складывать горячие кусочки в банку. Сначала полностью охладите сухофрукты, ведь тепло может повлечь за собой образование конденсата, а лишняя влага — появление плесени. Хранить их нужно в чистой герметичной сухой таре в прохладном, сухом и темном месте.