Без смартфонов, соцсетей и навигаторов: 10 проблем, которые хорошо помнят рожденные в 80-х

Родившимся в 1980-е годы есть что вспомнить о повседневной жизни до появления смартфонов, скоростного интернета и цифровых сервисов. Обычные дела тогда требовали гораздо больше времени и терпения: чтобы дозвониться знакомым, найти нужный адрес или посмотреть любимый фильм, приходилось прилагать усилия. Многие неудобства, когда-то казавшиеся привычными, сегодня почти исчезли из нашей жизни.

Не удавалось быстро найти нужную информацию. Если возникал вопрос, ответ приходилось искать в энциклопедиях, справочниках или газетах. Не было возможности просто открыть поисковик и через несколько секунд получить десятки объяснений.

Телефонный разговор требовал планирования. Стационарный телефон был не в каждом доме. Чтобы связаться с человеком, приходилось звонить по телефону домой, ждать, пока он подойдет к трубке, или договариваться о времени звонка. А если человек выходил из дома, быстро сообщить ему что-то было сложно.

Можно было долго искать нужный адрес. Без навигатора маршрут приходилось выяснять по бумажной карте или спрашивать прохожих. Незнакомый город часто превращался в настоящий квест, особенно если нужной улицы не было на карте.

Фотографии нельзя было увидеть сразу. После отпуска, праздника или семейной встречи пленку нужно было отдать на проявление. Готовые снимки ждали несколько дней, а неудачные кадры становились неприятным сюрпризом только после получения фотографий.

Любимую песню приходилось ждать по радио. Если хотелось записать композицию на кассету, нужно было следить за музыкальными передачами и вовремя нажать кнопку записи. Часто начало или конец песни обрезался из-за рекламы или слова ведущего.

Чтобы посмотреть фильм, нужно было подстраиваться под телепрограмму. Не было стриминговых платформ, где можно самостоятельно выбрать время просмотра. Если пропустили любимую передачу или фильм, то оставалось ждать повтора.

Документы приходилось заполнять от руки. Заявления, анкеты, квитанции и бланки заполняли ручкой. Ошибка могла означать, что придется переписывать весь документ, а исправления часто создавали дополнительные неудобства.

Нужную вещь не всегда можно быстро найти. Чтобы приобрести одежду, бытовую технику или запчасти, приходилось обходить магазины, звонить по телефону знакомым или ждать поставки. Сравнить предложения разных продавцов за несколько минут было невозможно.

Новости узнавали из газет и телевизора. Чтобы узнать, что происходит в стране и мире, ожидали выпуска новостей или следующего номера газеты. Оперативно проверить сообщение или найти дополнительные подробности было гораздо сложнее.