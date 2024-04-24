Без точилки, стекла и фольги: как быстро заточить тупые ножницы

Ножницы – один из самых главных инструментов в быту. И бывает очень жаль, когда они тупятся и перестают резать. Не всегда есть возможность отнести их на профессиональную заточку, потому что такого мастера еще нужно найти. Да и покупать новые не хочется, ведь старые так хорошо работают. Что же делать в этом случае? Конечно, есть много лайфхаков по поводу заточки ножниц, но не все они работают или дают минимальный эффект. Впрочем, есть одно средство, которое поможет быстро и надолго заточить ваш любимый инструмент.

Как заточить ножницы без фольги и точилки: проверенный метод

Этот способ подходит не для всех ножниц. Так можно заточить канцелярские и некоторые виды кухонных ножниц. То есть, это действенный метод для инструментов, имеющих гладкую поверхность без зубцов. Профессиональные или парикмахерские ножницы все же лучше отдавать в руки профессионалов, чтобы не испортить инструмент.

Итак, для заточки ножниц понадобится наждачная бумага Р600 или Р300. Секрет состоит в том, чтобы тупыми ножницами нарезать эту наждачную бумагу. Таким образом, в процессе нарезания они и будут точиться.

Раскройте ножницы, чтобы угол между лезвиями был равен 90 градусам. После этого захватите ножницами наждачную бумагу, чтобы она упиралась в сам перекресток, и сделайте разрез до полного смыкания инструмента. Так нужно сделать не менее двадцати раз, затем необходимо перевернуть наждачную бумагу и проделать еще двадцать надрезов. Таким простым способом вы заточите свои любимые ножницы, и вам не придется покупать новые или искать мастера.

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