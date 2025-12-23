Без утюга и лишних усилий: как быстро убрать складки с одежды

Одежда / © unsplash.com

Помятая одежда может испортить даже самый удачный образ, а времени или утюга под рукой часто нет. Впрочем, существуют простые бытовые способы, которые помогут быстро избавиться от складок без классической глажки.

Об этом сообщило издание Real Simple.

Один из самых простых способов — воспользоваться сушилкой. Достаточно закинуть смятую вещь вместе с чуть влажным полотенцем и включить высокий режим на 5-10 минут. Пар, образующийся внутри, расправляет ткань, особенно хлопок и смесовые материалы. Аналогично работают салфетки для сушилки или шерстяные шарики, а еще — обычные кубики льда, которые, тая, создают эффект отпаривания.

Если сушилки нет, в ход идет фен. Одежду стоит повесить на плечики, слегка увлажнить проблемные участки и обработать теплым воздухом с безопасного расстояния. Похожий эффект дает и горячий пар в ванной комнате: вещь можно оставить в душевой, пока течет горячая вода, — за 10 минут складки заметно уменьшаются.

Для локальных зон — воротничков, манжетов или участков между пуговицами — подойдет даже утюг для волос. Главное — очистить пластины и выбрать правильную температуру, особенно для деликатных тканей.

Еще один быстрый вариант — специальные спреи против складок. Их распыляют на ткань, после чего одежду достаточно встряхнуть. При отсутствии готового средства его можно сделать самостоятельно — из воды, небольшого количества смягчителя или уксуса.

А когда времени достаточно, одежду можно разложить, аккуратно свернуть и положить под матрас. Под давлением ткань постепенно выравнивается — особенно, если оставить ее там на ночь.

Напомним, в рождественский период нагрузка на бытовую технику возрастает, но пожарные советуют не запускать ее на ночь. Причина — повышенный риск возгорания, когда люди спят.