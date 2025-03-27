Без яиц и молочных продуктов: рецепт постного шоколадного манника

Постный пирог будет не менее вкусным, чем с использованием традиционных ингредиентов.

Манка популярна среди украинцев крупа. И хотя манная каша нравится не всем, зато вкусный пирог имеет больше ценителей. Приготовить этот десерт можно без традиционных ингредиентов — яиц и молочных продуктов — таких, как кефир. Пирог получится не менее вкусным и им можно лакомиться во время поста.

ТСН.ua подготовил рецепт вкусного постного десерта.

Ингредиенты для теста

1 стакан манной крупы

1 стакан сахара

1 стакан холодной воды

1 стакан муки

3 столовые ложки какао

0,5 стакана растительного масла

10 граммов разрыхлителя

щепотка соли

ванильный сахар

Изюм, орехи или вишня или смородина

Ингредиенты для глазури

2 столовые ложки какао

2 столовые ложки сахара

3 столовые ложки растительного масла

4 столовые ложки воды

Приготовление

1. В большой миске смешиваем сахар и манную крупу, а затем заливаем холодной водой. Перемешиваем до однородности. Оставляем постоять на 20-30 минут, чтобы набухла манная крупа.

2. Добавляем в эту массу ванилин, соль, какао-порошок, масло и хорошо перемешиваем. Затем добавляем просеянную муку и разрыхлитель, а также орехи, изюм или другие сухофрукты.

3. Выкладываем тесто в форму для выпечки и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекаем мин 40-50 – до сухой шпажки.

4. Готовим глазурь. К сотейнику высыпаем сахар, вливаем масло, воду и перемешиваем. Провариваем на плите в течение одной минуты. Даем немного остыть и поливаем пирог.

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