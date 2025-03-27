Без яиц и молочных продуктов: рецепт постного шоколадного манника

Постный пирог будет не менее вкусным, чем с использованием традиционных ингредиентов.
Манка популярна среди украинцев крупа. И хотя манная каша нравится не всем, зато вкусный пирог имеет больше ценителей. Приготовить этот десерт можно без традиционных ингредиентов — яиц и молочных продуктов — таких, как кефир. Пирог получится не менее вкусным и им можно лакомиться во время поста.
ТСН.ua подготовил рецепт вкусного постного десерта.
Ингредиенты для теста
- 1 стакан манной крупы
- 1 стакан сахара
- 1 стакан холодной воды
- 1 стакан муки
- 3 столовые ложки какао
- 0,5 стакана растительного масла
- 10 граммов разрыхлителя
- щепотка соли
- ванильный сахар
- Изюм, орехи или вишня или смородина
Ингредиенты для глазури
- 2 столовые ложки какао
- 2 столовые ложки сахара
- 3 столовые ложки растительного масла
- 4 столовые ложки воды
Приготовление
1. В большой миске смешиваем сахар и манную крупу, а затем заливаем холодной водой. Перемешиваем до однородности. Оставляем постоять на 20-30 минут, чтобы набухла манная крупа.
2. Добавляем в эту массу ванилин, соль, какао-порошок, масло и хорошо перемешиваем. Затем добавляем просеянную муку и разрыхлитель, а также орехи, изюм или другие сухофрукты.
3. Выкладываем тесто в форму для выпечки и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекаем мин 40-50 – до сухой шпажки.
4. Готовим глазурь. К сотейнику высыпаем сахар, вливаем масло, воду и перемешиваем. Провариваем на плите в течение одной минуты. Даем немного остыть и поливаем пирог.