ТСН в социальных сетях

Без яиц, молока и масла: пять постных, но очень вкусных завтраков

Даже в период Великого поста завтрак должен оставаться питательным, сбалансированным и разнообразным.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Овсянка.

Большой пост — не повод отказываться от сытного и вкусного завтрака. Наоборот, это прекрасная возможность разнообразить утро легкими и полезными блюдами без мяса и продуктов животного происхождения.

ТСН.ua подготовил варианты пяти простых, но полезных постных завтраков.

Овсянка с фруктами и орехами

Ингредиенты:

  • ½ стакана овсяных хлопьев

  • 1 стакан воды или растительного молока

  • банан или яблоко

  • горсть орехов

  • мед (по желанию)

Приготовление

Залейте хлопья водой и варите 5–7 минут. Добавьте нарезанные фрукты, орехи и мед.

Тосты с авокадо и помидорами

Ингредиенты:

  • 2 ломтика хлеба

  • 1 авокадо

  • 1 помидор

  • лимонный сок

  • соль, перец

Приготовление

Подсушите хлеб в тостере или сухой сковороде. Авокадо разомните вилкой, добавьте лимонный сок и специи. Намажьте на тост и выложите изрезанный кружочками помидор.

Блинчики

Ингредиенты:

  • 1 стакан муки

  • 1 стакан теплой воды

  • 1 ст. л. масла

  • щепотка соли

Приготовление

Смешайте все ингредиенты до однородной смеси. Если хотите сделать блины сладкими — добавьте одну-две столовые ложки сахара, если солеными — добавьте соли по вкусу. Жарьте блины на хорошо разогретой сковороде.

Сладкие блины можно подавать с вареньем, ягодами или медом. Соленые — с хумосом, постным песто или другими соусами.

Банановые оладьи

Ингредиенты:

  • 1 большой спелый банан

  • 4–5 ст. л. рисовой муки

  • ½ ч. л. разрыхлителя

  • 2–3 ст. л. воды

Приготовление

Разомните банан в пюре. Добавьте муку, разрыхлитель и немного воды. Жарьте оладьи на минимальном количестве масла до золотистой корочки.

Киноа с сухофруктами и орехами

Ингредиенты:

  • •½ стакана отварного киноа

  • изюм или курага

  • любимые орехи

  • 1 ч. л. меда

  • несколько капель лимонного сока

Приготовление

Смешайте теплое кино с измельченными сухофруктами и орехами. Добавьте мед и лимонный сок.

Напомним, мы писали о том, что можно и нельзя есть во время Великого поста.

