Без яиц, молока и масла: пять постных, но очень вкусных завтраков

Овсянка

Большой пост — не повод отказываться от сытного и вкусного завтрака. Наоборот, это прекрасная возможность разнообразить утро легкими и полезными блюдами без мяса и продуктов животного происхождения.

ТСН.ua подготовил варианты пяти простых, но полезных постных завтраков.

Овсянка с фруктами и орехами

Ингредиенты:

½ стакана овсяных хлопьев

1 стакан воды или растительного молока

банан или яблоко

горсть орехов

мед (по желанию)

Приготовление

Залейте хлопья водой и варите 5–7 минут. Добавьте нарезанные фрукты, орехи и мед.

Тосты с авокадо и помидорами

Ингредиенты:

2 ломтика хлеба

1 авокадо

1 помидор

лимонный сок

соль, перец

Приготовление

Подсушите хлеб в тостере или сухой сковороде. Авокадо разомните вилкой, добавьте лимонный сок и специи. Намажьте на тост и выложите изрезанный кружочками помидор.

Блинчики

Ингредиенты:

1 стакан муки

1 стакан теплой воды

1 ст. л. масла

щепотка соли

Приготовление

Смешайте все ингредиенты до однородной смеси. Если хотите сделать блины сладкими — добавьте одну-две столовые ложки сахара, если солеными — добавьте соли по вкусу. Жарьте блины на хорошо разогретой сковороде.

Сладкие блины можно подавать с вареньем, ягодами или медом. Соленые — с хумосом, постным песто или другими соусами.

Банановые оладьи

Ингредиенты:

1 большой спелый банан

4–5 ст. л. рисовой муки

½ ч. л. разрыхлителя

2–3 ст. л. воды

Приготовление

Разомните банан в пюре. Добавьте муку, разрыхлитель и немного воды. Жарьте оладьи на минимальном количестве масла до золотистой корочки.

Киноа с сухофруктами и орехами

Ингредиенты:

•½ стакана отварного киноа

изюм или курага

любимые орехи

1 ч. л. меда

несколько капель лимонного сока

Приготовление

Смешайте теплое кино с измельченными сухофруктами и орехами. Добавьте мед и лимонный сок.

Смешайте теплое кино с измельченными сухофруктами и орехами. Добавьте мед и лимонный сок.