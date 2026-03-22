Без яиц, молока и масла: пять постных, но очень вкусных завтраков
Даже в период Великого поста завтрак должен оставаться питательным, сбалансированным и разнообразным.
Большой пост — не повод отказываться от сытного и вкусного завтрака. Наоборот, это прекрасная возможность разнообразить утро легкими и полезными блюдами без мяса и продуктов животного происхождения.
ТСН.ua подготовил варианты пяти простых, но полезных постных завтраков.
Овсянка с фруктами и орехами
Ингредиенты:
½ стакана овсяных хлопьев
1 стакан воды или растительного молока
банан или яблоко
горсть орехов
мед (по желанию)
Приготовление
Залейте хлопья водой и варите 5–7 минут. Добавьте нарезанные фрукты, орехи и мед.
Тосты с авокадо и помидорами
Ингредиенты:
2 ломтика хлеба
1 авокадо
1 помидор
лимонный сок
соль, перец
Приготовление
Подсушите хлеб в тостере или сухой сковороде. Авокадо разомните вилкой, добавьте лимонный сок и специи. Намажьте на тост и выложите изрезанный кружочками помидор.
Блинчики
Ингредиенты:
1 стакан муки
1 стакан теплой воды
1 ст. л. масла
щепотка соли
Приготовление
Смешайте все ингредиенты до однородной смеси. Если хотите сделать блины сладкими — добавьте одну-две столовые ложки сахара, если солеными — добавьте соли по вкусу. Жарьте блины на хорошо разогретой сковороде.
Сладкие блины можно подавать с вареньем, ягодами или медом. Соленые — с хумосом, постным песто или другими соусами.
Банановые оладьи
Ингредиенты:
1 большой спелый банан
4–5 ст. л. рисовой муки
½ ч. л. разрыхлителя
2–3 ст. л. воды
Приготовление
Разомните банан в пюре. Добавьте муку, разрыхлитель и немного воды. Жарьте оладьи на минимальном количестве масла до золотистой корочки.
Киноа с сухофруктами и орехами
Ингредиенты:
•½ стакана отварного киноа
изюм или курага
любимые орехи
1 ч. л. меда
несколько капель лимонного сока
Приготовление
Смешайте теплое кино с измельченными сухофруктами и орехами. Добавьте мед и лимонный сок.
