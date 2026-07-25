Безопасна ли веганская еда для домашних животных: что выяснили ученые

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Могут ли домашние собаки и кошки оставаться здоровыми на веганской или вегетарианской диете? Ученые пришли к выводу, что при правильно сбалансированном рационе растительное питание может хорошо усваиваться животными. В то же время исследователи отмечают: вопрос нуждается в дальнейшем изучении, особенно в отношении кошек.

Об этом пишет Earth.com.

Обзор, проведенный профессором Эндрю Найт из Школы окружающей среды и науки Университета Гриффита, охватил результаты 31 научной работы. Из них 22 исследования были посвящены собакам, два котам, еще семь охватывали оба вида.

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Ученые оценивали, как хорошо организм животных усваивает питательные вещества из растительного рациона.

«Современные данные свидетельствуют о том, что сбалансированные по питательным веществам веганские и вегетарианские рационы для домашних животных, как правило, хорошо усваиваются собаками и котами», — отметил профессор.

Какие продукты показали лучшие результаты

Исследователи установили, что высокие показатели усвояемости показали соевые белки, нут, чечевица, желтый горох, белая фасоль, а также новые микробные белки. В отдельных экспериментах пшеничный глютен даже превосходил куриные белки по уровню усвоения.

Несмотря на положительные результаты, авторы работы призывают не делать поспешных выводов.

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Большинство исследований проводили на здоровых взрослых собаках, тогда как данных относительно кошек, котят, щенков, пожилых или больных животных пока недостаточно. Кроме того, немаловажную роль играет не только состав корма, но и правильная технология его производства и сбалансированность по всем питательным веществам.

Профессор Эндрю Найт советует внимательно проверять информацию на упаковке корма.

«На этикетке должно быть четко указано, что рацион полноценный и сбалансированный по питательным веществам. Также следует выбирать продукцию производителей, которые сотрудничают со специалистами по ветеринарному питанию», — подчеркнул он.

Специалисты подчеркивают, что самостоятельно переводить домашних животных на несбалансированный растительный рацион не стоит, ведь дефицит отдельных питательных веществ может негативно отразиться на их здоровье.

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