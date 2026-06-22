Клубника / © Associated Press

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Разумным количеством потребления клубники является 150-400 граммов в день, но иногда для здоровых людей приемлема большая порция.

Об этом говорится в колонке «Питания» венгерского издания Egeszseg Kalauz.

Диетолог отметила, что клубника богата витамином С, клетчаткой, антиоксидантами и другими ценными питательными веществами, поэтому она поддерживает иммунную систему и пищеварение. Однако употребление большого количества клубники может оказать негативное влияние на здоровье, а именно может вызвать вздутие живота или дискомфорт у людей с чувствительной пищеварительной системой, а в редких случаях спровоцировать аллергию.

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Врач подчеркнула, что нет одного самого полезного фрукта и лучшим выбором является употребление различных сезонных фруктов. Клубника, малина, черника, вишня и абрикосы содержат разные витамины, минералы и растительные соединения, поэтому важно потребление всех этих фруктов.

Клубника — самый полезный фрукт

Диетолог утверждает, что клубника — один из самых полезных сезонных фруктов. Она богата витамином С, который способствует надлежащему функционированию иммунной системы, а также играет определенную роль в выработке коллагена — важного для здоровья кожи.

Его клетчатка поддерживает пищеварение и функции кишечника, а также содержит витамин К, фолат и калий. Антоцианы, отвечающие за алый цвет, и другие антиоксидантные соединения помогают защитить клетки от вредного воздействия стресса.

Фруктоза у клубники — стоит ли волноваться

По словам диетолога, большинство людей безосновательно волнуется относительно содержания сахара во фруктах. Клубника содержит не только натуральные сахара, но и большое количество клетчатки, витаминов и других ценных растительных соединений. Вместе они оказывают совсем другое влияние на организм, чем сладости или сладкие напитки, содержащие добавленный сахар.

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Когда клубники может быть много

Однако врач предупредила: хотя клубника полезна, она может вызвать неприятные симптомы у некоторых людей, если ее употреблять в больших количествах. Высокое содержание клетчатки может вызвать вздутие живота, дискомфорт в животе или диарею, особенно если у вас чувствительная пищеварительная система. Люди, чувствительные к более кислым фруктам, также могут испытывать изжогу или рефлюкс.

Впрочем, аллергия на клубнику является редкостью. Ее симптомы: зуд, сыпь или другие аллергические проявления.

Раньше мы рассказывали, как правильно мыть клубнику, чтобы действительно смыть пестициды.

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