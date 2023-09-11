Безопасно ли целовать своего любимца: риск заразиться от собаки или кошки невелик, но реальный

Существует определенный перечень зоонозов – болезней, которые передаются от животных людям. Если в вашем доме живет кошка, собака или даже попугайчик, стоит обратить внимание на инфекции и бактерии, которые они могут переносить.

О них рассказали на портале The Conversation лектор Сара Маклин и профессор по микробиологии Технологического Университета Суинберна (Австралия) Энцо Паломбо.

Как именно происходит заражение

Часто владельцы животных даже не догадываются, что их любимец может переносить опасные болезни, говорят австралийские ученые. Зоонозы обычно передаются непосредственно через слюну, фекалии или биологические жидкости. Также может быть опосредованная передача после контакта с "загрязненным" кормом, грунтом, водой или подстилкой. Хотя распространенность зоонозов, связанных со светскими животными, довольно низкая, возможность заболеть все же есть. Особенно рискуют дети, пожилые люди, беременные и те, у кого ослаблен иммунитет.

Болезни собак и кошек, которые могут передаваться человеку

В эндемичных районах Азии и Африки собаки часто являются переносчиками бешенства. Эта болезнь передается через слюну. Также в слюне собак часто размножаются бактерии капноцитофаги. Большинство людей никоим образом не реагируют на эти бактерии, но если у вас ослаблен иммунитет, стоит быть настороже. Инфекция может вызвать сеспис, гнойный артрит, менингит, инфекционный эндокардит и другие опасные заболевания.

К примеру, 30 августа 2023 года СМИ сообщили о смерти 53-летней Трейси Ридоут из Австралии, которая была матерью двух детей. 11 дней перед смертью женщину укусила за палец собака подруги – немецкая овчарка. Причиной смерти врачи назвали именно капноцитофагами. Инфекция распространилась в печень, почки и кровь Трейси.

От кошек человек может заразиться кампилобактериозом, жиардиазом, токсоплазмозом и сальмонеллезом. Чтобы не случилось беды, обязательно тщательно мойте руки после чистки лотка с калом животных, или делайте это в одноразовых резиновых перчатках.

Инфекция может передаваться и через укусы или царапины кошек. Существует даже такая болезнь как лихорадка от ран, вызванных кошкой. Возбудителем выступает бактерия бартонела. При легкой форме заболевания через десять дней на месте укуса или царапины появляется папула. Также другими симптомами являются лихорадка, тошнота, рвота, озноб, воспаление лимфатических узлов, усталость. Среди тяжелых последствий врачи называют поражение мозга, остеомиелит, воспаление зрительного нерва.

Также человек может заразиться от собаки или кошки метициллинрезистентным золотистым стафилококком. Это одна из самых популярных причин кожных инфекций. Стафилококк также может вызвать легочную инфекцию или сепсис.

Какие болезни передаются от домашних животных людям: черепахи, рыбки, птицы

Чем можно заразиться от попугайчиков, черепах или рыбок / Фото: Pexels

От птиц, например, попугайчиков, человек может заразиться пситтакозом. Это бактериальная инфекция, способная вызвать пневмонию. А вот черепахи переносят сальмонеллез.

Даже такие безопасные на первый взгляд домашние питомцы, как рыбки, могут нести определенную опасность. Они ведь переносят сальмонеллез, микобактериоз, вибриоз.

Как снизить риск заражения

Очень важно помнить о гигиене. Вовремя мойте руки и следите за тем, чтобы маленькие члены семьи и пожилые люди также не забывали об этом. Не позволяйте домашним питомцам облизывать раны и ваше лицо, во время чистки лотков и аквариумов используйте одноразовые перчатки, обязательно проводите влажную уборку в птичьей клетке. Также старайтесь держать любимцев подальше от кухни. Не забывайте следить за здоровьем домашних животных, вовремя вакцинировать их и проводить дегельминтизацию.

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