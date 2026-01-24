ТСН в социальных сетях

Безопасно ли оставлять зарядку в розетке: электрик назвал три причины всегда вынимать штекер

Мы часто оставляем зарядные устройства от телефонов или ноутбуков в розетках, даже если ничего не заряжаем. Это кажется удобным, но электричества предостерегают: такая привычка может привести к крайне неприятным последствиям.

Зарядка в розетке

Оставлять арядку в розетке не только неэкономно, а еще и опасно

В большинстве домов зарядные устройства торчат из розеток круглосуточно. Однако лицензированный электрик Баррет Абрамов советует избавиться от этой привычки раз и навсегда.

В комментарии изданию Better Homes & Gardens эксперт назвал три главных причины, почему зарядку следует извлекать, когда она не используется.

1. «Энергетические вампиры»

Даже если к зарядке не подключен телефон, она продолжает потреблять ток. Это явление называют "фантомной нагрузкой".

«Зарядное устройство потребляет небольшое количество электроэнергии, просто включаясь в стену. Отдельно это может казаться пустяком (0,1–0,5 Вт), но если умножить это на все устройства в доме и на 365 дней, сумма в платежке за год может вас неприятно удивить», — объясняет Абрамов.

2. Риск пожара

Это самая серьезная угроза. Постоянное нахождение под напряжением нагревает компоненты устройства.

«Я видел розетки, обожженные или укороченные из-за перегревающихся дешевых зарядных устройств. Но даже качественные оригинальные блоки могут перегреться в определенных условиях. Поэтому вынимать их — это просто здравый смысл», — предостерегает электрик.

Особенно опасно оставлять такие устройства без присмотра, если у вас старая проводка или дешевые зарядки китайские аналоги.

3. Сокращение срока службы

Если вы хотите, чтобы ваша оригинальная зарядка служила годами, дайте ей отдохнуть. Постоянное влияние напряжения, особенно в условиях его перепадов в сети, медленно разрушает внутренние компоненты блока питания.

Как упростить себе жизнь

Если вам лень каждый раз вынимать каждый блок отдельно, эксперт советует простые решения:

  • Используйте удлинители с кнопкой. Включили в него все зарядки, а когда не пользуетесь просто нажмите одну кнопку, чтобы обесточить все сразу.

  • Умные розетки. Настройте таймер, чтобы розетка выключалась автоматически, когда вас нет дома или ночью.

  • Сделайте зарядную станцию. Выделите одно место в доме для зарядки всех гаджетов, чтобы не бегать по комнатам, выключая блоки.

Напомним, энергетики дали важный совет, как не сжечь технику, когда дали свет . Первые минуты после возобновления электроснабжения наиболее опасны для сети и бытовой техники.

