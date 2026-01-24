Безопасно ли оставлять зарядку в розетке: электрик назвал три причины всегда вынимать штекер

Оставлять арядку в розетке не только неэкономно, а еще и опасно

В большинстве домов зарядные устройства торчат из розеток круглосуточно. Однако лицензированный электрик Баррет Абрамов советует избавиться от этой привычки раз и навсегда.

В комментарии изданию Better Homes & Gardens эксперт назвал три главных причины, почему зарядку следует извлекать, когда она не используется.

1. «Энергетические вампиры»

Даже если к зарядке не подключен телефон, она продолжает потреблять ток. Это явление называют "фантомной нагрузкой".

«Зарядное устройство потребляет небольшое количество электроэнергии, просто включаясь в стену. Отдельно это может казаться пустяком (0,1–0,5 Вт), но если умножить это на все устройства в доме и на 365 дней, сумма в платежке за год может вас неприятно удивить», — объясняет Абрамов.

2. Риск пожара

Это самая серьезная угроза. Постоянное нахождение под напряжением нагревает компоненты устройства.

«Я видел розетки, обожженные или укороченные из-за перегревающихся дешевых зарядных устройств. Но даже качественные оригинальные блоки могут перегреться в определенных условиях. Поэтому вынимать их — это просто здравый смысл», — предостерегает электрик.

Особенно опасно оставлять такие устройства без присмотра, если у вас старая проводка или дешевые зарядки китайские аналоги.

3. Сокращение срока службы

Если вы хотите, чтобы ваша оригинальная зарядка служила годами, дайте ей отдохнуть. Постоянное влияние напряжения, особенно в условиях его перепадов в сети, медленно разрушает внутренние компоненты блока питания.

Как упростить себе жизнь

Если вам лень каждый раз вынимать каждый блок отдельно, эксперт советует простые решения:

Используйте удлинители с кнопкой. Включили в него все зарядки, а когда не пользуетесь просто нажмите одну кнопку, чтобы обесточить все сразу.

Умные розетки. Настройте таймер, чтобы розетка выключалась автоматически, когда вас нет дома или ночью.

Сделайте зарядную станцию. Выделите одно место в доме для зарядки всех гаджетов, чтобы не бегать по комнатам, выключая блоки.

Напомним, энергетики дали важный совет, как не сжечь технику, когда дали свет . Первые минуты после возобновления электроснабжения наиболее опасны для сети и бытовой техники.