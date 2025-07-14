Безопасно ли примерять купальник на голое тело - ответ микробиолога

Море / © Pixabay

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Микробиолог Николас Айчер провел исследование, которое выявило неожиданно высокий уровень бактерий на новых купальниках из магазинов. Его эксперимент стал настоящим открытием и объясняет, почему стоит примерить новый купальник не просто на голое тело, а поверх одежды.

Об этом пишет издание What’s the Jam.

В своих опытах Николас анализирует повседневные вещи, чтобы определить, сколько микробов на них может жить. Недавно он взял пробы с гигиенических наклеек, которые наклеивают на купальники в торговых точках, чтобы выяснить, какие бактерии остаются на этих изделиях.

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После того как образцы попали в лабораторные условия для роста микроорганизмов, на одной из наклеек оказалось большое скопление бактерий рода стафилококков — привычных для человеческой кожи микробов. Другая проба показала меньшее количество колоний, но бактерии также присутствовали.

Видео с результатами эксперимента набрало более 5,6 миллиона просмотров и вызвало бурную реакцию в соцсетях. Пользователи поделились собственными рекомендациями: некоторые советуют купальник примерять только поверх одежды, другие — обязательно стирать изделие перед первым использованием.

Специалист советует придерживаться этих правил, чтобы избежать возможного заражения кожи вредными бактериями. Примерка купальника поверх одежды и его стирка помогут сохранить здоровье и избежать неприятных неожиданностей.

Напомним, ранее мы писали о том, что как правильно стирать купальники и как часто это надо делать

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