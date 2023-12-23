Спасатели дали неочевидные советы, как избежать пожара из-за свеч

Спасатели напомнили правила обращения со свечами в канун праздников.

Приближаются новогодние и рождественские праздники время, когда многие украшают дом свечами для праздничной атмосферы. В то же время, открытое пламя несет потенциальную опасность пожара.

Чтобы хорошо провести праздничные дни, ГСЧС напоминает о правилах безопасного обращения с огнем.

Чтобы эти "особенно светлые дни" прошли у каждого без чрезвычайных событий следует соблюдать несложные правила безопасного пользования открытым огнем, в частности свечами:

ставьте свечу на стойкую поверхность;

оставляйте окурок длиной 2–3 см;

не оставляйте свечи без присмотра;

гасите свечу, когда покидаете помещение;

держите несколько свечей на расстоянии не менее 10 см;

держите свечу как можно дальше от легковоспламеняющихся вещей, детей и домашних животных;

проветривайте помещение после использования;

бодрствуйте маленьких детей и не давайте им играть спичками и свечами.

Напомним, в этом году украинцы будут встречать Рождество в необычных погодных условиях. Как сообщают синоптики, 24-25 декабря ожидается сильный ветер, местами со снегом и дождем. Подробнее о погоде на Рождество читайте в материале ТСН.ua.

Читайте также: