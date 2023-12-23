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Спасатели дали неочевидные советы, как избежать пожара из-за свеч

Автор
Оксана МузыченкоОксана Музыченко
Дата публикации
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Время на прочтение
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Спасатели дали неочевидные советы, как избежать пожара из-за свеч

Советы, как избежать пожара из-за свечей / Фото: Pexels

Спасатели напомнили правила обращения со свечами в канун праздников.

Приближаются новогодние и рождественские праздники время, когда многие украшают дом свечами для праздничной атмосферы. В то же время, открытое пламя несет потенциальную опасность пожара.

Чтобы хорошо провести праздничные дни, ГСЧС напоминает о правилах безопасного обращения с огнем.

Чтобы эти "особенно светлые дни" прошли у каждого без чрезвычайных событий следует соблюдать несложные правила безопасного пользования открытым огнем, в частности свечами:

  • ставьте свечу на стойкую поверхность;
  • оставляйте окурок длиной 2–3 см;
  • не оставляйте свечи без присмотра;
  • гасите свечу, когда покидаете помещение;
  • держите несколько свечей на расстоянии не менее 10 см;
  • держите свечу как можно дальше от легковоспламеняющихся вещей, детей и домашних животных;
  • проветривайте помещение после использования;
  • бодрствуйте маленьких детей и не давайте им играть спичками и свечами.

Напомним, в этом году украинцы будут встречать Рождество в необычных погодных условиях. Как сообщают синоптики, 24-25 декабря ожидается сильный ветер, местами со снегом и дождем. Подробнее о погоде на Рождество читайте в материале ТСН.ua.

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Дата публикации
Просмотры
40
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