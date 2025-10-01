Биолог назвал самый ядовитый гриб в мире, который растет в Украине

Бледная поганка// фото: https://vlisi.com.ua/amanita-phalloides/

Реклама

Наступил сезон сбора грибов, требующий от собирателей максимальной осторожности, ведь даже один ядовитый экземпляр может быть роковым. Биолог Ростислав Шикула, другие специалисты отмечают, не стоит употреблять ни одного неизвестного вам гриба, поскольку обонятельные тесты или общее сходство со съедобными видами не дают никакой гарантии безопасности. К наиболее опасным грибам, произрастающим в наших лесах, относят бледную поганку, сатанинский гриб, ложные опята и ложные лисички.

Самый ядовитый гриб в мире, растущий в наших лесах

По словам биолога «самым ядовитым в мире грибом считается бледная поганка. В нем содержится несколько ядовитых веществ (в частности, смертоносные аматоксины). Имеются следующие симптомы отравления бледной поганкой: сильная рвота, печеночные/почечные колики, боли в мышцах, понос. Человеку без опыта и необходимых знаний не стоит самостоятельно проверять — ядовитый гриб или нет. Если вы не уверены в том, что гриб съедобен, его не нужно брать».

Токсичность бледной поганки (Amanita phalloides) обусловлена содержанием мощных ядовитых веществ, среди которых смертоносные аматоксины. Эти токсины очень устойчивы — они не разрушаются во время варки, маринования или сушки.

Реклама

Для взрослого человека достаточно 30 граммов бледной поганки для провоцирования серьезного отравления, а для детей такое количество может быть смертельным. Употребление даже одного гриба может быть роковым.

Отравление проявляется сильной рвотой, поносом, мышечной болью, а также печеночными и почечными коликами.

Признаки для распознавания. Бледную поганку можно спутать с некоторыми съедобными грибами, например, с белой или зеленой сыроежкой, поскольку они имеют похожий зеленоватый оттенок. Однако, поганка имеет характерные черты, которых нет у сыроежек: Под самой шляпкой находится «юбочка» (кольцо). Ножка в основании заканчивается яйцевидным утолщением или вольвой (мешочком). Отмечается, что для определения наличия вольвы гриб рекомендуется выкручивать из почвы целиком, а не срезать.



Бледная поганка

Как отличить ненастоящие опята

Съедобные опята, имеющие светло-коричневый цвет, также имеют опасных двойников, похожих на них. Биолог указывает на следующие отличия у ложных опят:

Цвет: Они обычно имеют более яркую окраску — желтовато-яркую или оранжево-яркую, часто с серно-желтыми или оливковыми оттенками.

Шляпка и ножка: У ложных опят часто отсутствует «юбочка» (кольцо) на ножке, их ножки тонкие, а шляпка — гладкая и блестящая, без характерных «чешуек», которые есть у молодых съедобных опят.

Опасность: Как и в случае с поганкой, ненастоящие опята также могут иметь приятный запах, поэтому запах не является надежным показателем. Употребление ложных опят может иметь фатальные последствия.

Главное правило безопасности: Все съедобные грибы имеют ядовитых двойников. Единственный надежный способ избежать отравления — собирать только те виды, которые вы точно знаете, и никогда не брать грибы, в которых вы не уверены. Если у вас нет опыта, собирайте грибы только под наблюдением опытных грибников.