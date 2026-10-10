Благодаря простому трюку в комнате осенью будет тепло даже без отопления

Отопление

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Осенью можно поддерживать комфортную температуру в квартире без чрезмерного использования отопления. Для этого следует правильно задергивать шторы на окнах и позаботиться о теплоизоляции пола.

Об этих простых способах пишет венгерское издание Mindmegette.

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С первыми осенними холодами многие люди начинают чаще включать отопление или повышать температуру на термостате. Однако в период, когда дни ещё остаются относительно тёплыми, можно попробовать обойтись без постоянной работы радиаторов.

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Днём стоит раздвигать шторы и поднимать жалюзи, чтобы в комнату поступало больше естественного света. А вечером, когда температура на улице понижается, окна нужно снова закрывать плотными шторами. Они создают дополнительный барьер между помещением и холодным стеклом, замедляя охлаждение комнаты.

Особенно полезными могут быть портьеры с хорошими теплоизоляционными свойствами. В то же время не стоит держать их задернутыми в течение всего дня, если на улице солнечно.

Чтобы эффективнее использовать естественное освещение, Mindmegette советует помыть окна. Чистое стекло пропускает больше света, благодаря чему помещение становится светлее, а солнечные лучи могут лучше прогревать его поверхности.

Еще один способ сделать спальню более уютной — постелить толстый ковер. Холодный пол может вызывать дискомфорт даже тогда, когда температура воздуха остается приемлемой. Ковер делает поверхность под ногами более теплой на ощупь, что особенно важно по утрам.

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Эти простые приемы помогут реже включать отопление в мягкие осенние дни, однако они не заменяют полноценного обогрева, когда на улице наступает устойчивая холодная погода.

Напомним, что отсутствие отопления во время отключения электроэнергии — серьёзный вызов для каждой семьи. Простые и эффективные советы помогут сохранить тепло в комнатах, создать локальные источники обогрева и согреться с помощью подручных средств.

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