Благодаря простой хитрости грецкие орехи не почернеют внутри: совет из записной книжки 1983 года

Если ваш грецкий орех прекратил радовать большой урожаем и сбрасывает чернеющие плоды внутри — не спешите его срезать. Существует один старый раствор из трех ингредиентов, способный сотворить чудо.

Конечно, досадно видеть, как красивый и очень полезный плод грецких орехов начинает чернеть изнутри. Из года в год с такой проблемой сталкивается много садоводов. Однако если вы запомните одну хитрость, то сможете всегда получать большой и вкусный урожай.

Осенью грецкие орехи следует обработать специальным раствором из записной книжки 1983 года. Для его приготовления понадобятся мочевина, вода и железный купорос. Благодаря смеси этих ингредиентов деревья будут защищены от марсонии. Это серьезное заболевание, которое поражает грецкие орехи и приводит к почернению плодов внутри. Если вовремя возделывать дерево, то плоды будут вкусными, крупными и без плесени.

Главное в этом растворе использовать правильные пропорции. На 10 л воды возьмите 600 г мочевины, хорошо перемешайте, затем добавьте еще 200 г железного купороса. Перемешайте еще раз, чтобы все компоненты растворились. Полученным раствором нужно обработать ствол и ветки дерева. Делайте это в сухую погоду, когда по прогнозу не будет дождей, потому что раствору нужно время, чтобы начать действовать.

Благодаря такой простой обработке вы также защитите грецкие орехи от вредителей, которые часто зимуют в коре деревьев. Смесь дополнительно улучшает урожайность и оказывает положительное влияние на развитие самого дерева. Не забывайте после процедуры полностью убрать из-под ствола опавшие листья и ветки, которые не были обработаны. Дело в том, что марсония часто "зимует" в них, чтобы весной снова "перебраться" на дерево.

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