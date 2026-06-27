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Благоприятные дни для окрашивания и стрижки в июле 2026 года: лунный календарь — точные даты
Многие планируют визит к парикмахеру с учетом лунного календаря. Считается, что фазы Луны влияют на рост волос, его состояние и даже то, как долго держится форма прически.
Поэтому важно заранее знать, когда в июле 2026 года стрижка будет удачной, а когда ее лучше отложить. В этом материале мы собрали все подходящие и неблагоприятные дни для стрижки волос.
Как Луна влияет на стрижку волос
Лунные фазы традиционно связывают с ростом и восстановлением волос:
растущая Луна — способствует более быстрому росту волос, идеальна для обновления образа;
убывающая Луна — волосы растут медленнее, но дольше сохраняют форму;
новолуние — период энергетического обновления, когда радикальные изменения не рекомендуются;
полнолуние — время повышенной энергии, подходит для легкого обновления, но не всегда для кардинальных изменений.
Лунный календарь стрижек на июль 2026 года
Лучшими датами для похода к парикмахеру в июле 2026 года считаются: 3, 4, 5, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25 и 28 июля.
В эти дни можно:
обновлять прическу;
подстригать кончики;
окрашивать волосы;
делать восстановительные процедуры;
изменять имидж.
Особенно благоприятным периодом является вторая половина месяца, когда волосы активно растут и лучше реагируют на уход.
В июле 2026 года следует воздержаться от стрижки в следующие даты: 1, 2, 14, 29, 30 и 31 июля.
В эти дни лучше сосредоточиться на уходе за волосами:
питательные и увлажняющие маски;
восстановительные сыворотки;
массаж кожи головы;
укрепление корней натуральными маслами.
Фазы Луны в июле 2026 года
Растущая Луна (15–28 июля)
Это самый лучший период для тех, кто хочет ускорить рост волос. Также подходит для покраски и экспериментов с прической.
Убывающая Луна (1–13 и 30–31 июля)
Идеальное время для лечебных процедур и поддержания формы стрижки.
Новолуние (14 июля)
Наименее подходящий день для стрижки. Лучше избегать перемен и дать волосам отдохнуть.
Полнолуние (29 июля)
Подходит для легкого обновления, но не радикальных трансформаций.
Советы по уходу за волосами в июле
Чтобы сохранить здоровье волос летом:
используйте термозащиту;
увлажняйте длину;
избегайте частого перегрева феном;
делайте восстановительные маски 1-2 раза в неделю.
FAQ
Когда лучше стричь волосы в июле 2026 года по лунному календарю?
Лучшими днями для стрижки считаются 3-5, 8-10, 15-18, 21-25 и 28 июля 2026 года, когда Луна способствует росту и укреплению волос.
Какие дни в июле 2026 неблагоприятны для стрижки?
Неблагоприятны 1, 2, 14, 29, 30 и 31 июля — в эти дни лучше ограничиться уходовыми процедурами без стрижки.