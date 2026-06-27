Благоприятные дни для стрижки на июль 2026 года / © pexels.com

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Поэтому важно заранее знать, когда в июле 2026 года стрижка будет удачной, а когда ее лучше отложить. В этом материале мы собрали все подходящие и неблагоприятные дни для стрижки волос.

Как Луна влияет на стрижку волос

Лунные фазы традиционно связывают с ростом и восстановлением волос:

растущая Луна — способствует более быстрому росту волос, идеальна для обновления образа;

убывающая Луна — волосы растут медленнее, но дольше сохраняют форму;

новолуние — период энергетического обновления, когда радикальные изменения не рекомендуются;

полнолуние — время повышенной энергии, подходит для легкого обновления, но не всегда для кардинальных изменений.

Лунный календарь стрижек на июль 2026 года

Лучшими датами для похода к парикмахеру в июле 2026 года считаются: 3, 4, 5, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25 и 28 июля.

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В эти дни можно:

обновлять прическу;

подстригать кончики;

окрашивать волосы;

делать восстановительные процедуры;

изменять имидж.

Особенно благоприятным периодом является вторая половина месяца, когда волосы активно растут и лучше реагируют на уход.

В июле 2026 года следует воздержаться от стрижки в следующие даты: 1, 2, 14, 29, 30 и 31 июля.

В эти дни лучше сосредоточиться на уходе за волосами:

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питательные и увлажняющие маски;

восстановительные сыворотки;

массаж кожи головы;

укрепление корней натуральными маслами.

Фазы Луны в июле 2026 года

Растущая Луна (15–28 июля)

Это самый лучший период для тех, кто хочет ускорить рост волос. Также подходит для покраски и экспериментов с прической.

Убывающая Луна (1–13 и 30–31 июля)

Идеальное время для лечебных процедур и поддержания формы стрижки.

Новолуние (14 июля)

Наименее подходящий день для стрижки. Лучше избегать перемен и дать волосам отдохнуть.

Полнолуние (29 июля)

Подходит для легкого обновления, но не радикальных трансформаций.

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Советы по уходу за волосами в июле

Чтобы сохранить здоровье волос летом:

используйте термозащиту;

увлажняйте длину;

избегайте частого перегрева феном;

делайте восстановительные маски 1-2 раза в неделю.

FAQ

Когда лучше стричь волосы в июле 2026 года по лунному календарю?

Лучшими днями для стрижки считаются 3-5, 8-10, 15-18, 21-25 и 28 июля 2026 года, когда Луна способствует росту и укреплению волос.

Какие дни в июле 2026 неблагоприятны для стрижки?

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Неблагоприятны 1, 2, 14, 29, 30 и 31 июля — в эти дни лучше ограничиться уходовыми процедурами без стрижки.

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