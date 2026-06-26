Календарь рыбака на июль 2026 года / © pexels.com

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Именно поэтому рыбаки все чаще ориентируются на лунный календарь рыбака, который помогает выбрать самые удачные дни для поездки на водоем.

В этом материале — точный прогноз поклевки рыбы на июль 2026: благоприятные, слабые и неудачные дни, а также практические советы для успешной рыбалки.

Благоприятные дни для рыбалки в июле 2026

Лучший клев в июле ожидается в следующие даты: 3-4, 17-22 июля.

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В эти дни рыба наиболее активна, хорошо реагирует на наживки и чаще выходит на кормление. Именно в этот период можно рассчитывать на стабильный и щедрый улов.

Хорошие дни для поклевки

Чуть менее активный, но все еще стабильный клев будет наблюдаться: 5-7, 16, 23-24 июля.

Эти дни подходят для рыбалки как с берега, так и с лодки. Успех во многом зависит от погоды, времени суток и правильно подобранной приманки.

Слабая поклевка рыбы

В такие дни активность рыбы снижается: 2, 8-11, 25-26, 31 июля.

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Рыбалка возможна, но результат будет нестабильным. Следует использовать более чувствительные снасти и экспериментировать с наживками.

Неудачные дни для рыбалки в июле 2026

Самые плохие дни, когда клев минимальный или почти отсутствует: 1, 12–15, 27–30 июля.

В этот период рыба ведет себя осторожно и держится более глубоких слоев воды. Рыбалка часто не дает ожидаемого результата.

Влияние погоды и месяца на клев

В июле погодные условия оказывают не меньшее влияние, чем лунные фазы. Лучшее время для рыбалки:

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утро до жары;

вечер после понижения температуры;

ночная рыбалка;

пасмурные и дождливые дни.

Во время сильной жары рыба идет на глубину, где температура воды более стабильна.

Где ищет рыбу в июле

В жаркий период поведение рыбы изменяется:

хищник держится глубоких участков;

карась идет на мелководье;

окунь перемещается в средние слои воды;

карп активен возле течения.

Правильный выбор места часто важнее наживки.

Советы для удачной рыбалки в июле

Чтобы повысить шансы на улов:

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используйте легкие и чувствительные снасти;

рыболовство на рассвете или закате;

подбирайте наживку под конкретный вид рыбы;

избегайте перегретой воды днем;

экспериментируйте с глубиной ловли.

FAQ

Когда лучше всего клюет рыба в июле 2026 года?

Лучшие дни для поклевки — 3-4 и 17-22 июля. В этот период рыба наиболее активна и охотно берет приманку.

Почему в июле плохой клев?

Из-за высокой температуры воды снижается уровень кислорода, и рыба становится менее активной, прячась на глубине или в тени.

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