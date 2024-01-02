Благоприятные и красивые даты для венчания в 2024 году: запомните, если планируете свадьбу

Полномасштабная продолжающаяся последние два года война ставит перед влюбленными непростой моральный выбор: стоит ли праздновать брак? Безусловно, женитьба во время войны – это естественно. Поэтому, если вы не хотите ждать более тихий момент для узаконивания отношений, обращайте внимание на благоприятные и красивые даты для свадьбы.

Если вы верите в неблагоприятное влияние високосного года, лучше отложить свадьбу на 2025 год, ведь 2024 год будет высокосным. Астрологи утверждают, что такие годы не подходят для планирования и создания семьи, считая, что браки, заключенные в этот период, обречены на испытание изменами, финансовыми проблемами, ссорами и даже скорым разводом.

Когда можно венчаться в 2024 году по церковному календарю

В украинской культуре важным аспектом выбора благоприятного дня для свадьбы согласование этого важного события с церковным календарем. Тем более что венчания в церкви не проводятся во время больших религиозных праздников. 2024 влюбленным придется обратить внимание еще и на переход ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь. Ведь, согласно ему, большинство важных церковных праздников изменили свои даты.

Если вы планируете не только регистрацию брака в ЗАГСе, но и венчание в храме, следует проверить перечень великих религиозных событий, чтобы ваша свадьба не совпала с датой их проведения:

6 января — Святое Богоявление. Крещение Господне;

2 февраля — Сретение Господне;

25 марта — Благовещение Пресвятой Богородицы;

28 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье);

5 мая — Пасха (Светлое Христово Воскресение);

9 мая — Вознесение Господне;

6 августа — Преображение Господне;

14 сентября — Воздвижение Креста Господня;

21 ноября — Введение в храм Пресвятой Богородицы;

25 декабря — Рождество Христово.

Когда можно венчаться по церковному календарю 2024 года / Фото: Unsplash

Дополнительно следует обратить внимание и на периоды многодневных постов, чтобы ваш праздник был идеальным. Здесь украинцев 2024 года также ждут некоторые изменения:

Великий пост: 18 марта – 4 мая;

Петров (Апостольский): Пост в этом году отменен ПЦУ из-за смещения дат праздников и отсутствия необходимых условий (сроков) для соблюдения поста;

Успенский Пост: 1 августа – 14 августа;

Рождественский пост: 15 ноября – 24 декабря 2024 года.

Если выбранная дата не выпадает на указанные дни и периоды, можете смело планировать венчание, сообщать родственникам и друзьям о предстоящем праздновании.

Благоприятные месяцы для свадьбы в 2024 году

Вам трудно определиться с любимым временем года? Конечно, каждое время года имеет как свои плюсы, так и минусы.

Зимой может быть очень прохладно, однако она дарит самое сказочное время и отличается уникальными идеями для празднования. Весной вас ждет романтика на фоне расцветающей природы, но в этот период очень сложно предусмотреть погодные условия. Лето утомляет чрезвычайной жарой, однако можно экспериментировать с празднованием на природе. Осенью все вокруг становится сплошной фотозоной, но плохая погода может сильно испортить праздничное настроение.

Как бы то ни было, а в 2024 году самым благоприятным месяцем для свадьбы и венчания будет август. А если говорить точнее, то астрологи выделяют 8 августа для создания семьи, стать мужем и женой. Однако также целый период с 5 по 18 августа считается достаточно благоприятным для венчания.

Особенно удачными станут браки, которые будут заключены в 2024 году в мае, июле, октябре и ноябре.

Хорошие даты для свадьбы в 2024 году

Хорошие даты для свадьбы 2024 / Фото: Unsplash

Заключение брака – особый день в жизни. Именно поэтому влюбленным хочется, чтобы он навсегда запомнился тёплыми воспоминаниями, уютными моментами и яркими эмоциями. Для этого часто выбирают красивую дату. Однако следует обратить внимание, что в этом перечне мы не учли церковный календарь. Поэтому, если вы собираетесь венчаться, стоит посмотреть и религиозные праздники.

Самые красивые дни для росписи и свадебных церемоний 2024 года (все они выпадают на пятницу или выходные):

Январь: 14.01, 20.01, 21.01;

14.01, 20.01, 21.01; Февраль: 4.02, 24.02;

4.02, 24.02; Март: 1.03, 3.03, 23.03, 24.03, 30.03;

1.03, 3.03, 23.03, 24.03, 30.03; Апрель: 13.04, 14.04;

13.04, 14.04; Май: 4.05, 5.05, 25.05;

4.05, 5.05, 25.05; Июнь: 1.06, 14.06;

1.06, 14.06; Июль: 14.07;

14.07; Август: 4.08, 24.08;

4.08, 24.08; Сентябрь: 1.09, 14.09;

1.09, 14.09; Октябрь: 4.10, 20.10;

4.10, 20.10; Ноябрь: 1.11, 24.11;

1.11, 24.11; Декабрь: 1.12, 14.12, 20.12, 21.12.

Именно эти даты будут очень хорошо выглядеть с цифрой года — 2024. Если же день недели для вас особого значения не имеет, можно обратить внимание на 24.04.2024 (красивое сочетание) и особую дату високосного года — 29.02.2024.

Лунный календарь 2024 года и даты свадеб

Часто влюбленные выбирают дату свадьбы по лунному календарю, учитывая фазы Луны. Издавна люди пытались делать судьбоносные решения в соответствии с этим аспектом. Итак, согласно лунному календарю 2024 года благоприятными днями для свадьбы будут:

5, 12, 13 января;

11, 18, 23 февраля;

15, 19, 22 марта;

14, 21, 22 апреля;

10, 12, 13 мая;

8, 16, 21 июня;

7, 12, 14 июля;

9, 11, 18 августа;

6, 8, 15 сентября;

4, 13, 14 октября;

3, 8, 15 ноября;

2, 6, 13 декабря.

Эксперты считают, что дата, выбранная в соответствии с лунным календарем, влияет на то, насколько счастливо будет жить пара вместе.

Как выбрать дату свадьбы в 2024 году по нумерологии

Как выбрать дату свадьбы 2024 года по нумерологии / Фото: Unsplash

Нумерология изучает особое значение влияния цифр на нашу жизнь. Поэтому каждый может высчитать удачный год, месяц и день заключения брака с его помощью. Прежде всего, нужно выяснить, считается ли 2024 год вообще благоприятным для свадьбы по нумерологии.

Для этого нужно составить все цифры: 2+0+2+4=8. Что же эта цифра может пообещать жениху?

Восьмерка по нумерологии является символом материального благополучия, надежности. Следует отметить, что для семьи эти два фактора имеют очень важное значение. Поэтому для пар, которые ценят финансовую стабильность, 2024 точно станет благоприятным. А еще восьмерку считают числом силы и энергии, обещающей успех в любых начинаниях.

По нумерологии также можно вычислить и самый лучший месяц для свадьбы. Для этого нужно рассчитать число дня, когда вы родились и своего имени. Дальше сделать то же самое для своей второй половинки. То есть вы получите сразу два удачных варианта.

Например, вы родились 15.05.1994: 1+5+0+5+1+9+9+4=34, 3+4=7 (это число вашего рождения).

Если вас зовут Марина, тогда число имени 6, потому что имя имеет шесть букв.

Теперь нужно подытожить: 7+6=13, 1+3=4.

Итак, для вас самым удачным месяцем будет апрель.

Также не забудьте определить с помощью нумерологии удачный день для свадьбы. Для этого нужно найти сумму чисел рождения невесты и жениха. Допустим, вы родились 15.05.1994, а ваш избранник 7.10.1993: 1+5+0+5+1+9+9+4=34, 3+4=7; а 7+1+1+9+9+3=30=3+0=3.

Далее нужно найти общее число: 7+3=10, 1+0=1.

Из этого следует, что вам нужно выбрать дату, в которой присутствует единица.

Свадьба 2024 года: чего ждать разным знакам зодиака

Овны – ждите настоящего успеха на любовном фронте. Хотя люди, которые рождаются под этим знаком часто бывают эмоциональными, они очень ценят финансовое благополучие. Поэтому 2024 год для них станет очень благоприятным для заключения брака.

Тельцы – готовьтесь к большим изменениям. Если вы одиноки, есть большой шанс встретить свою вторую половинку, а влюбленные точно в ближайшее время узаконят свои отношения. Только нужно проявить решительность.

Близнецы — вас ждут легкие отношения без обязательств. Не стоит спешить заключать брак – 2024 год лучше посвятить поискам особого партнера. Но нужно быть очень внимательными, чтобы не упустить того единственного.

Раки – умеют заботиться о семейных связях. Поэтому 2024 станет именно тем временем, когда нужно впустить в свою жизнь любимого человека. Если вы получите предложение, обязательно соглашайтесь.

Львы – удастся завести новые отношения. Они будут очень ярко развиваться, однако не нужно забывать и о своем партнере. Чтобы влюбленность переросла во что-то серьезное, больше внимания уделяйте второй половинке.

Девы – вас ждут душевные отношения. Существует большой шанс встречи человека, с которым будет интересно и спокойно. Делитесь с партнером своими надеждами, но не сваливайте на его плечи все проблемы.

Весы – это будет год испытаний в любви. Если отношения уже есть, они потребуют изменения и поиска новых общих интересов. С новыми партнерами отношения будут успешны, если вы сумеете пойти на компромиссы.

Скорпионы — вас ждут отличные сюрпризы. Романтические отношения, в которых вы находитесь или окажетесь, вероятно приведут к браку. Поэтому ловите удачу за хвост.

Стрельцы – неожиданно встретят свою вторую половинку. Однако не стоит зацикливаться на поисках: все придет само. Будет много романтики и свадьбы не за горами.

Козероги – 2024 год приведет к логическому любовному финалу. Если в отношениях вы счастливы – стоит готовиться к свадьбе. Если связь себя исчерпала – не надо дальше медлить.

Водолеи – в любовных делах придется поработать. В личной жизни возможны большие изменения, однако просто доверьтесь судьбе и не бойтесь принимать спонтанные решения.

Рыбы — в любви будут чувствовать себя как в воде. Следует разобраться со всеми недоразумениями и активно работать над отношениями вместе со своим партнером. Даже одиноких рыб ждет свадьба: если вы сможете в 2024 году поместить любовь на фундамент надежности.