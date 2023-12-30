Благоприятные и неблагоприятные дни по фазам Луны: лунный календарь на январь 2024 года

Астрологи рассказали, когда в январе 2024 года будут благоприятные дни по лунному календарю.

Планируете важные дела в начале Нового года? Учтите лунный календарь на январь 2024, который подскажет, какие дни будут благоприятны для новых начинаний и какие опасные периоды лучше пропустить. В зависимости от фазы Луны, события могут приобретать разный поворот.

По мнению астрологов, Луна оказывает большое влияние на жизнь человека. Поэтому с помощью лунного календаря на январь 2024 года вы сможете извлечь выгоду и минимизировать потери.

Январь 2024: фазы Луны

Убывающая: 1-10 и 26-31 января;

1-10 и 26-31 января; Новолуние: 11 января;

11 января; Растущая: 12-24 января;

12-24 января; Полная Луна: 25 января.

Благоприятные и неблагоприятные дни по лунному календарю в январе 2024 года

Астрологи называют 2 и 9 января 2024 года наиболее удачными в начале года. В эти дни планета будет помогать усугублять харизму и решать проблемные дела, будет способствовать новым начинаниям.

Также удачными днями в январе 2024 года будут 3, 8, 12, 16, 17 и 18 января, когда расположение спутника Земли будет благоприятно влиять на разные сферы жизни человека: карьеру, здоровье, финансы, любовь.

Специалисты указывают, что любые дела, связанные с деньгами, приумножением дохода лучше перенести именно на 18 января, а вот 9 января, когда Луна окажется в знаке Стрельца, усилится креативное мышление, которое поможет в создании прорывных идей.

Самыми опасными днями января станут 5, 14 и 26 число, поэтому на эти дни лучше не назначать никаких важных соглашений. Лучше перенести все ключевые дела на другой период. Следует осторожничать также 1, 6, 11, 15, 19-25, 27, 31 января.

Лунный календарь на январь 2024 года: что можно и нельзя делать по дням

Лунный календарь на январь 2024 года: благоприятные и неблагоприятные дни / Фото: Pexels

1 января – день прекрасно подходит для банковских операций или процедур с продажей недвижимого имущества. Лучше выполнять этого числа кропотливый труд, требующий серьезного отношения, вдумчивости.

2 января — любое дело, за которое вы займетесь сегодня, будет процветать и станет успешным. Поэтому следует подумать над запуском нового бизнеса, об открытии предприятия. В этот день сама планета показывает вам, что нужно двигаться вперед, поэтому нужно проводить свое время максимально продуктивно.

3 января – посвятите этот день отдыху и перезагрузке. Лучше отложить свои начинания или важные дела. Свободное время посвятите себе и планировке будущего. Астрологи считают, что это число для многих может стать днем усиления мудрости, поэтому этим следует пользоваться.

4 января – день, чтобы адекватно оценить итоги своего труда, детально проанализировать жизненную стратегию. Физический мир в этот период вступает в фазу перестройки, запущенную еще в 2023 году. Поэтому лучше завершить дела, избавиться от негативных эмоций и избавиться от неприятных отношений.

5 января — день пройдет под влиянием загадочной Венеры, поэтому женщинам лучше отдыхать, а не перегружать себя рабочими обязанностями или бытовыми заботами. Рекомендуется подготовиться к следующей неделе, построить планы на будущее.

6 января — из-за последней фазы месяца людям лучше проводить время пассивно, вяло, не перегружаться физически и умственно, а заняться подведением итогов. Избегайте уяснения отношений, ссор, потому что есть большой шанс наговорить лишнего, о чем можно потом пожалеть.

7 января – Луна переходит в знак Скорпиона, что отметится улучшением умственной деятельности. Однако, как предупреждают специалисты, возможны и конфликты. Если вам не удастся гармонизировать свое внутреннее пространство, вас будут ждать опасные ситуации.

8 января – Луна войдет в знак Стрельца, а потому день будет успешным для большинства знаков Зодиака, усилится абстрактное мышление. Вы можете приступать к решению различных проблем, особенно тех, которые связаны с правовой или юридической сферой, а вот от операций с недвижимостью или строительством лучше отказаться.

9 января этот день также будет успешным и пройдет под влиянием воинственного Марса. Поэтому Фортуна улыбнется настоящим храбрецам, имеющим волевой характер. Рекомендуется чередовать умственный труд и физическую нагрузку, чтобы поддерживать каждую сторону своей личности.

10 января — на дела этого дня будет влиять Меркурий, поэтому любая интеллектуальная работа будет удачной и принесет свои плоды. Можете выполнять те дела, которые вы откладывали раньше. День благоприятен для заключения договоров, общения с партнерами по бизнесу.

11 января — в Молодой человек лучше не взаимодействовать с представителями администрации или органами власти. Также желательно отложить какие-либо дела, связанные с финансами. Не стоит совершать стоимостные покупки, потому что можете оказаться в затруднительной ситуации. Можно отправиться в приятную прогулку, раздать старые долги или завершить начатые дела.

12 января — Луна начинает расти, а значит, для некоторых знаков Зодиака планета увеличит свой энергетический запас. Существует большой шанс встречи любопытного человека, но женщинам лучше не напрягаться, а провести день, посвятив его уходу за собой.

13 января — в этот период лучше планировать принципиально важные изменения, наводить порядок в доме. Весь лунный цикл зависит от вашего отношения к людям и миру, поэтому лучше сохранять спокойствие и оптимизм. Можно заняться усовершенствованием навыков, изучать что-то новое. Чрезвычайно плодотворными могут оказаться дела в сфере недвижимости или политической деятельности.

14 января — Луна находится в знаке Рыбы, что снижает разум, концентрацию и в целом ведет к расслаблению организма. Поэтому пора лучше потратить на то, чтобы отдохнуть, набраться сил. Не стоит ожидать особого успеха, но и осложнений с финансами не будет.

15 января – готовьтесь к тому, что вас могут захлестнуть очень сильные эмоции безнадежности относительно всего, что вас окружает. Астрологи настаивают, что это число важно прислушиваться к голосу интуиции, доверять ему. Только тогда вы можете обойти все препятствия на своем пути.

16 января — для активных и деловых людей Молодой человек не станет приятным периодом, ведь существуют большие шансы на создание конфликтных ситуаций на пустом месте. Не давайте вовлечь себя в споры. Произойдет усиление интуиции, которая поможет понять, как осуществить давние мечты. Главное – прислушиваться к ней.

Лунный календарь на январь 2024 / Фото: pixabay.com

17 января лучше перенести на другой день любые дела, связанные с концентрацией и точностью, ведь в этот день возможна повышенная импульсивность. Любая мелочь может причинить вред. Следует остерегаться огня и острых предметов, ведь высок шанс травмироваться.

18 января – это день, когда большинство людей окажется между чувством лени и желанием сделать что-то важное. Не стоит бороться с позывами души. Стоит вспомнить, что уют и комфорт так же важны, как денежный успех, поэтому можете провести день с близкими людьми.

19 января – удачный день для заключения финансовых соглашений и создания новых договоров, ведь сама Вселенная будет помогать вам улучшить материальное положение. Женщинам астрологи рекомендуют больше заботиться о своем теле и здоровье, заняться наведением красоты, походами по магазинам.

20 января – Луна будет находиться в знаке Тельца, что поможет расширить финансовые источники и будет способствовать прибыли. На высоте проявятся и умственные способности, хотя лень может в течение дня иногда побеждать. Растущая луна поможет решить спорные мометы с другими людьми, усилить связь с родными.

21 января – если вы не любите кропотливую и монотонную работу, этот день для вас будет успешным. В этот день не понадобится мобилизация внимания, так что можете просто планировать дела на следующую неделю. День уместен для того, чтобы изменить что-нибудь в себе.

22 января — для поездок или отдыха этот день не самый благоприятный, а вот для скорых и энергичных дел он подойдет лучше. Возможна тяга к интеллектуальной деятельности, а благодаря усилению концентрации можно будет завершить древний проект.

23 января – эта дата идеальна для получения новых знаний от других людей, однако собирайте только ту информацию, которая действительно вам понадобится в будущем. Не стоит наполнять свой разум ненужными деталями.

24 января — успешными окажутся дела, связанные с решением юридических вопросов, а вот к кредитованию или займам лучше не приближаться. Астрологи рекомендуют заняться медитационной практикой и воздержаться от использования острых металлических предметов.

25 января стоит быть осторожными и внимательными в общении, потому что в этот день уровень агрессии может расти. Полнолуние часто усиливает эмоциональное возбуждение, а потому происходят ссоры на ровном месте.

26 января – лучше накапливать энергию, тогда вам удастся подняться над другими. Этот день идеально подходит для кардинального изменения жизни. Душа и тело обретают идеальную гармонию, но сам день лучше провести в покое.

27 января — Луна находится в знаке Льва и из-за огненной стихии возможно сплочение окружения для достижения общих результатов. Не рекомендуется брать с собой банковскую карту, возможны необдуманные покупки на большие суммы.

28 января — дата связана с подведением итогов, завершением начатых ранее проектов. Могут возникать желания перемен, ощущение, что вы приближаетесь к чему-то новому. Также возможны перепады настроения, поэтому время лучше посвятить саморазвитию.

29 января — рекомендуется выполнять операции по планированию, финансам. Если хотите улучшить свое финансовое положение, именно этот день подходит для этого лучше.

30 января – число, которое идеально подойдет для расширения возможностей, улучшения своих навыков. Вселенную и другие люди могут сыпать привлекательными обещаниями, но их лучше не рассматривать всерьез, ведь шанс их претворения в жизнь крайне мал.

31 января – Луна будет находиться в знаке Весы, идеально подходящей для отдыха, чтобы подзарядиться энергией. Не планируйте на этот день никаких глобальных дел, а лучше постарайтесь завершить уже начавшиеся.