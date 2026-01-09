Блекаут без последствий: три простых действия сохранят ваше имущество и жизнь

Отключение света / © unsplash.com

В условиях нестабильной работы энергосистемы и регулярных обесточиваний украинцы должны с двойным вниманием относиться к эксплуатации домашних электроприборов.

Об этом сообщили в «Харьковоблэнерго».

Первая линия обороны вашего дома — это исправные автоматические выключатели и предохранители. Энергетики объясняют, что эти устройства предназначены для мгновенного отключения питания при перегрузке сети или коротком замыкании.

Регулярная проверка их исправности существенно уменьшает риск возгорания проводки и выхода из строя дорогостоящей аппаратуры.

Использование альтернативных источников энергии требует профессионального подхода. В «Харьковоблэнерго» категорически не советуют заниматься самодеятельностью.

Генераторы, инверторы и аккумуляторы должны подключать исключительно квалифицированные электричества. Ошибка при монтаже может привести к смертельной опасности для жильцов, повредить общую электросеть или спровоцировать аварию.

Когда свет исчезает, необходимо выключить все энергоемкие приборы из розеток. Это «золотое правило», спасающее технику от скачков напряжения. Часто момент восстановления электроснабжения сопровождается резким перепадом вольтажа, способного мгновенно сжечь чувствительную электронику, если она осталась подключенной к сети.

После того, как свет появился, не следует включать все сразу. Энергетики призывают возвращаться к обычному режиму потребления постепенно.

Одновременное включение бойлера, стиральной машины, чайника и обогревателя создает колоссальную нагрузку на внутридомовые сети. Это может привести к повторному аварийному отключению не только в квартире, но и во всем доме.

Напомним, с наступлением холодов украинцам советуют утеплить жилье, ведь до 30% тепла теряется из-за щелей в окнах и дверях. Самые простые способы — самоклеящаяся лента, V-образный уплотнитель или силиконовый герметик, что помогает снизить затраты на отопление на 5–30%.