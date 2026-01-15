Блэкаут не застанет врасплох: топ гаджетов, которые спасут ваш дом от тьмы

Блэкаут в Украине.

Украина снова оказалась под риском блекаутов. После массированных атак на энергосистему в стране введены аварийные графики отключений света, а украинцы вынуждены искать способы оставаться на связи, готовить еду и поддерживать комфорт даже без электричества.

ТСН.ua собрал ТОП-10 гаджетов, которые сделают жизнь во время блекаута более удобной и безопасной – от освещения и приготовления пищи до тепла, интернета и личного ухода.

Аккумуляторные LED-лампы и фонари

Лампа на аккамуляторе / © Фото из открытых источников

Надежное освещение – первое, что нужно подготовить. Светодиодные лампы и фонари потребляют немного энергии и работают часами без подзарядки. Они безопаснее свечей и могут иметь дополнительные функции: регулировку яркости, встроенное радио или колонки. Желательно выбирать модели с USB-зарядкой, чтобы подпитывать их павербанком или портативной зарядной станцией.

Павербанк (портативный аккумулятор)

Повербанк / © Фото из открытых источников

Чтобы оставаться на связи, необходимо иметь резерв энергии. Современные павербанки могут заряжать смартфоны, планшеты и даже ноутбуки несколько раз. Для продолжительных отключений советуют иметь несколько батарей большой емкости.

Портативная зарядная станция

Портативная зарядная станция / © Фото из открытых источников

Это компактный домашний генератор с розетками и разными разъемами. В отличие от павербанка станция может выдавать 220 В и питать более энергоемкие приборы: ноутбуки, небольшие холодильники, электрочайники. Зарядные станции среднего класса (около 500 Втч) способны поддержать работу необходимых приборов в течение нескольких часов.

Мобильный Wi-Fi роутер или UPS для интернета

Мобильный Wi-Fi роутер / © Фото из открытых источников

Во время блекаута важно оставаться онлайн. Портативный роутер с аккумулятором или подключение домашнего роутера к UPS обеспечит непрерывный интернет. Некоторые устройства работают 4–12 часов и имеют дополнительные порты USB для зарядки других гаджетов.

Туристическая газовая горелка (портативная плитка)

Туристическая газовая горелка / © Фото из открытых источников

Даже без электричества можно готовить еду. Портативная газовая плитка работает на баллончиках со сжиженным газом, позволяя кипятить воду и готовить горячие блюда. Важно соблюдать правила безопасности: пользоваться совершеннолетним устройством и избегать переворачивания баллончиков.

Термопосуда с подогревом (термочашки и ланч-боксы)

Термокружка. / © Фото из открытых источников

Термочашки и ланч-боксы с батареей помогут сохранить горячими напитки и еду. Некоторые модели можно заряжать от USB или павербанка, что делает их удобными в любой ситуации.

Портативная кофеварка на батарее

Кофе / © Credits

Для любителей кофе – компактные кофемашины, работающие от аккумулятора. Они разрешают заварить одну порцию эспрессо либо кофе, а некие модели могут готовить до 50 чашек на одном заряде.

Устройства для обогрева: электрогрелки и аккумуляторные одеяла

Электроодеяло / © Credits

Чтобы не замерзнуть во время отключения, потребуются электрогрелки для рук и ног, а также аккумуляторные одеяла и пледы. Некоторые модели имеют несколько температурных режимов и автоматическое отключение безопасности, а время работы на батарее может достигать 3–8 часов.

Беспроводной фен для волос

Фен / © pixabay.com

Аккумуляторный фен позволяет высушить волосы без розетки. Модели разной мощности работают от 10 минут до часа на одном заряде, что позволяет подготовиться к работе или прогулке даже во время блекаута.

Аккумуляторный утюг или отпариватель

Утюг / © Фото из открытых источников

Благодаря беспроводным утюгам и отпаривателям можно глажить одежду в любой момент, даже когда свет выключен. Время работы на аккумуляторе обычно достаточно, чтобы привести в порядок несколько вещей.

Полезные советы

Не забывайте о базовых вещах: теплой одежде, свечах, спичках, запасе воды и консервах. Но современные гаджеты помогут сохранить комфорт, тепло и связь даже при длительном отключении электроэнергии. Заряжайте устройства заранее и экономно тратьте ресурсы – даже полный блекаут не застанет вас врасплох.

Напомним, в Сети набирает популярность простой метод, который позволяет разогреть пищу без микроволновки с помощью обычной кухонной утвари. Узнайте, как разыграть еду во время блекаута.