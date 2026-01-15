- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 109
- Время на прочтение
- 3 мин
Блэкаут не застанет врасплох: топ гаджетов, которые спасут ваш дом от тьмы
В условиях возможных отключений электроэнергии эксперты советуют подготовиться заранее. Мы собрали топ-10 полезных гаджетов, которые помогут сберечь комфорт и оставаться на связи даже без света.
Украина снова оказалась под риском блекаутов. После массированных атак на энергосистему в стране введены аварийные графики отключений света, а украинцы вынуждены искать способы оставаться на связи, готовить еду и поддерживать комфорт даже без электричества.
ТСН.ua собрал ТОП-10 гаджетов, которые сделают жизнь во время блекаута более удобной и безопасной – от освещения и приготовления пищи до тепла, интернета и личного ухода.
Аккумуляторные LED-лампы и фонари
Надежное освещение – первое, что нужно подготовить. Светодиодные лампы и фонари потребляют немного энергии и работают часами без подзарядки. Они безопаснее свечей и могут иметь дополнительные функции: регулировку яркости, встроенное радио или колонки. Желательно выбирать модели с USB-зарядкой, чтобы подпитывать их павербанком или портативной зарядной станцией.
Павербанк (портативный аккумулятор)
Чтобы оставаться на связи, необходимо иметь резерв энергии. Современные павербанки могут заряжать смартфоны, планшеты и даже ноутбуки несколько раз. Для продолжительных отключений советуют иметь несколько батарей большой емкости.
Портативная зарядная станция
Это компактный домашний генератор с розетками и разными разъемами. В отличие от павербанка станция может выдавать 220 В и питать более энергоемкие приборы: ноутбуки, небольшие холодильники, электрочайники. Зарядные станции среднего класса (около 500 Втч) способны поддержать работу необходимых приборов в течение нескольких часов.
Мобильный Wi-Fi роутер или UPS для интернета
Во время блекаута важно оставаться онлайн. Портативный роутер с аккумулятором или подключение домашнего роутера к UPS обеспечит непрерывный интернет. Некоторые устройства работают 4–12 часов и имеют дополнительные порты USB для зарядки других гаджетов.
Туристическая газовая горелка (портативная плитка)
Даже без электричества можно готовить еду. Портативная газовая плитка работает на баллончиках со сжиженным газом, позволяя кипятить воду и готовить горячие блюда. Важно соблюдать правила безопасности: пользоваться совершеннолетним устройством и избегать переворачивания баллончиков.
Термопосуда с подогревом (термочашки и ланч-боксы)
Термочашки и ланч-боксы с батареей помогут сохранить горячими напитки и еду. Некоторые модели можно заряжать от USB или павербанка, что делает их удобными в любой ситуации.
Портативная кофеварка на батарее
Для любителей кофе – компактные кофемашины, работающие от аккумулятора. Они разрешают заварить одну порцию эспрессо либо кофе, а некие модели могут готовить до 50 чашек на одном заряде.
Устройства для обогрева: электрогрелки и аккумуляторные одеяла
Чтобы не замерзнуть во время отключения, потребуются электрогрелки для рук и ног, а также аккумуляторные одеяла и пледы. Некоторые модели имеют несколько температурных режимов и автоматическое отключение безопасности, а время работы на батарее может достигать 3–8 часов.
Беспроводной фен для волос
Аккумуляторный фен позволяет высушить волосы без розетки. Модели разной мощности работают от 10 минут до часа на одном заряде, что позволяет подготовиться к работе или прогулке даже во время блекаута.
Аккумуляторный утюг или отпариватель
Благодаря беспроводным утюгам и отпаривателям можно глажить одежду в любой момент, даже когда свет выключен. Время работы на аккумуляторе обычно достаточно, чтобы привести в порядок несколько вещей.
Полезные советы
Не забывайте о базовых вещах: теплой одежде, свечах, спичках, запасе воды и консервах. Но современные гаджеты помогут сохранить комфорт, тепло и связь даже при длительном отключении электроэнергии. Заряжайте устройства заранее и экономно тратьте ресурсы – даже полный блекаут не застанет вас врасплох.
Напомним, в Сети набирает популярность простой метод, который позволяет разогреть пищу без микроволновки с помощью обычной кухонной утвари. Узнайте, как разыграть еду во время блекаута.