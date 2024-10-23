Блеск гарантирован: клинеры назвали секретное средство, которое сделает ваш унитаз ослепительно белым

Многие используют для чистки очень грязного унитаза "Белье" или кальцинированную соду. Для этого "белье" нужно залить кипятком, налить эту смесь в унитаз, а затем оставить его на ночь. Не забудьте закрыть крышку унитаза, потому что средство имеет неприятный и резкий запах.

Во время использования "белья" обязательно надевайте резиновые перчатки, чтобы защитить кожу рук от агрессивных компонентов. Также вам понадобится губка с жесткой поверхностью с одной стороны, чтобы протереть наиболее сильные загрязнения. После использования смеси не забудьте проветрить санузел, потому что испарения вещества отрицательно влияют на организм человека. Проводя генеральную уборку, обязательно снимите крышку унитаза и сиденья. Их следует очистить раздельно.

Перед использованием "белья" удалите всю воду, а затем нанесите средство равномерно под ободок и вниз к сливному отверстию. Оставьте на 15-20 минут, наденьте перчатки и начинайте чистить губкой по необходимости. Особое внимание уделяйте труднодоступным местам, где накапливается больше микробов.

По окончании ночи, когда средство уже полностью подействовало, еще раз протрите чистой губкой всю поверхность, которую вы обработали. Затем слейте несколько раз воду, чтобы остатки смеси смылись. Чтобы санузел оставался свежим, используйте специальные таблетки или освежитель воздуха. Чистку производите регулярно.

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