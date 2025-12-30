Блестящая или матовая: какой стороной фольги на самом деле нужно запекать продукты

Фольга / © Freepik

Реклама

Алюминиевая фольга — верная спутница любого кулинара. Она защищает противень от жира, сохраняет сочность мяса и позволяет овощам томиться в собственном соке. Однако почти каждый, разворачивая рулон, на миг замирает с вопросом: какой же стороной класть — зеркальной или матовой? Эта маленькая деталь породила множество кухонных мифов.

Об этом пишет nfront.

Разница между поверхностями — это не хитрый замысел инженеров для разных блюд, а результат производственного процесса. Алюминий прокатывают через гигантские валы, чтобы сделать его тонким. На финальном этапе два письма пропускают вместе:

Реклама

Блестящая сторона — это касающаяся полированных стальных валов.

Матовая сторона — это внутренняя поверхность, где два листа алюминия касались друг друга.

Наука говорит, что блестящая поверхность отражает до 90% тепла, а матовая около 80%. Казалось бы, разница есть. Но на практике в раскаленной духовке, где тепло действует со всех сторон, этот нюанс становится почти незаметным. Толщина фольги настолько мала, что температура выравнивается мгновенно.

Главный вывод экспертов: для обычной пищевой фольги без специального покрытия сторона не имеет критического значения. Ваше блюдо получится вкусным в обоих случаях.

В каких случаях это все же имеет значение

Хотя разница минимальна, есть несколько рекомендаций для перфекционистов:

Запекание мяса и рыбы. Традиционно советуют заворачивать продукты блестящей стороной внутрь. Логика проста: зеркальная поверхность «возвращает» тепло внутрь продукта, создавая эффект термоса. Это помогает сохранить драгоценные соки.

Реклама

Овощи и выпечка. Если вы хотите, чтобы овощи быстрее пропеклись, можно оставить матовую сторону снаружи — она лучше поглощает тепло духовки. Для выпечки на противне лучше стелить фольгу блестящей стороной вверх — это немного снизит риск пригорания снизу.

Антипригарная фольга. Если вы купили специальную фольгу с антипригарным покрытием (non-stick), всегда кладите продукты на матовую сторону (там, где есть маркировка). Только у нее есть специальный слой, к которому еда не прилипнет.

Каких ошибок следует избегать

Даже с таким простым инструментом можно промахнуться. Вот чего не стоит делать:

Микроволновка — табу. Никогда не кладите фольгу в СВЧ-печь, если не хотите устроить файер-шоу с искрами. Слишком плотное заделывание. Оставьте немного воздуха внутри пакета, чтобы пар мог циркулировать — так мясо будет нежным, а не вареным. Кислота и алюминий. Не храните в фольге продукты с высокой кислотностью (лимон, томаты, соусы с уксусом). Кислота вступает в реакцию с металлом, что может изменить вкус еды.

Напомним, ежедневное использование столовых приборов приводит к тому, что они теряют блеск и становятся матовыми. Исправить это легко с помощью простого лайфгака с пищевой фольгой, кипятком, содой и сахаром.

Реклама

Достаточно смять несколько кусочков фольги, добавить их в кипящую воду с содой и сахаром, опустить столовые приборы на несколько минут, а затем вытереть насухо — и они снова будут сиять, как новые.