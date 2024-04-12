Блестящая или тусклая: какую сторону фольги лучше использовать для упаковки продуктов

Всем известно, что фольга имеет тусклую и блестящую сторону. Диетолог Ипсита Чакраборти дала разъяснение: как сторона фольги влияет на качество блюд при запекании, упаковке и хранении продуктов питания. Рассказываем, влияют ли стороны фольги на качество блюд, ссылаясь на indianexpress.com.

Как алюминиевая фольга влияет на качество и вкус приготовленных блюд

Диетолог объяснила, что никакой разницы нет, какой стороной фольги заворачивать блюда во время запекания или хранения. Поэтому это не влияет на вкус и качество продуктов питания или безопасность и здоровье людей.

В сообщении отмечается, что использование тусклой или блестящей стороны фольги никак не повлияет на вкус продуктов, в большей степени на это влияет состав блюда и метод его приготовления.

По словам диетолога, проблема для здоровья и безопасности может возникнуть только в том случае, если алюминиевая фольга попадет в организм человека. Однако такие риски достаточно минимальны, поэтому фольга безопасна для использования в быту.

Как еще применяют алюминиевую фольгу: об этом мало кто знает

От ОРВИ. Чтобы быстрее избавиться от простуды, можно сделать компресс из фольги. Для этого следует взять 5 листков алюминиевой фольги и обернуть свои стопы. Компресс нужно держать пол часа, сделать перерыв на 2 часа и еще подержать 30 минут. Такую процедуру следует делать два вечера подряд, результат будет уже на третий день.

Чтобы быстрее избавиться от простуды, можно сделать компресс из фольги. Для этого следует взять 5 листков алюминиевой фольги и обернуть свои стопы. Компресс нужно держать пол часа, сделать перерыв на 2 часа и еще подержать 30 минут. Такую процедуру следует делать два вечера подряд, результат будет уже на третий день. Снимает боль в суставах. Чтобы снять боль в суставах, следует обернуть нужную зону фольгой на ночь и хорошо зафиксировать бинтом. Такое лечение рекомендуют проводить несколько дней.

Чтобы снять боль в суставах, следует обернуть нужную зону фольгой на ночь и хорошо зафиксировать бинтом. Такое лечение рекомендуют проводить несколько дней. От усталости. Охлажденная алюминиевая фольга поможет снять болевые ощущения со всего тела. Надо положить фольгу на час в морозилку, а затем приложить к лицу. Через несколько минут можно почувствовать облегчение и улучшение общего самочувствия.

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