Блестящая или тусклая: какую сторону фольги лучше использовать для упаковки продуктов

Различия сторон обусловлены процессом изготовления алюминиевой фольги.
Всем известно, что фольга имеет тусклую и блестящую сторону. Диетолог Ипсита Чакраборти дала разъяснение: как сторона фольги влияет на качество блюд при запекании, упаковке и хранении продуктов питания. Рассказываем, влияют ли стороны фольги на качество блюд, ссылаясь на indianexpress.com.
Как алюминиевая фольга влияет на качество и вкус приготовленных блюд
Диетолог объяснила, что никакой разницы нет, какой стороной фольги заворачивать блюда во время запекания или хранения. Поэтому это не влияет на вкус и качество продуктов питания или безопасность и здоровье людей.
В сообщении отмечается, что использование тусклой или блестящей стороны фольги никак не повлияет на вкус продуктов, в большей степени на это влияет состав блюда и метод его приготовления.
По словам диетолога, проблема для здоровья и безопасности может возникнуть только в том случае, если алюминиевая фольга попадет в организм человека. Однако такие риски достаточно минимальны, поэтому фольга безопасна для использования в быту.
Как еще применяют алюминиевую фольгу: об этом мало кто знает
- От ОРВИ. Чтобы быстрее избавиться от простуды, можно сделать компресс из фольги. Для этого следует взять 5 листков алюминиевой фольги и обернуть свои стопы. Компресс нужно держать пол часа, сделать перерыв на 2 часа и еще подержать 30 минут. Такую процедуру следует делать два вечера подряд, результат будет уже на третий день.
- Снимает боль в суставах. Чтобы снять боль в суставах, следует обернуть нужную зону фольгой на ночь и хорошо зафиксировать бинтом. Такое лечение рекомендуют проводить несколько дней.
- От усталости. Охлажденная алюминиевая фольга поможет снять болевые ощущения со всего тела. Надо положить фольгу на час в морозилку, а затем приложить к лицу. Через несколько минут можно почувствовать облегчение и улучшение общего самочувствия.
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