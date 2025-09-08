- Дата публикации
Блины будут тоненькими, эластичными и не будут рваться: просто добавьте этот копеечный продукт
Благодаря этому простому и дешевому продукту ваши блины всегда будут получаться идеальными, как у профессиональных поваров.
Многие хозяйки сталкиваются с тем, что блины получаются слишком толстыми, рвутся во время переворачивания или липнут к сковороде. Но существует простой кулинарный секрет, благодаря которому они всегда будут тоненькими, нежными и одновременно эластичными. И главное — этот секрет стоит буквально копейки.
В чем секрет идеальных блинов
Чтобы тесто стало более эластичным, достаточно добавить в него воду с газом — минералку. Карбонизация делает структуру теста пористой и воздушной. Благодаря этому блины легко растекаются тонким слоем по сковороде, не прилипают и не рвутся.
Как правильно приготовить тесто на минералке:
Взбейте яйца со щепоткой соли и сахара.
Добавьте молоко и немного муки, чтобы получилась однородная масса без комочков.
Влейте стакан газировки и тщательно перемешайте.
В самом конце добавьте ложку растительного масла, чтобы блины легко отходили от сковороды.
Такой простой ингредиент делает блины одновременно тонкими, упругими и нежными на вкус. Их удобно заворачивать с любой начинкой — сладкой или соленой.
Почему нужно добавлять газировку в тесто на блины
Газированная вода действует так же, как разрыхлитель: пузырьки углекислого газа создают маленькие полости в тесте. Благодаря этому оно становится легким и воздушным. В отличие от соды или дрожжей, минералка не меняет вкуса блюда, поэтому блины остаются вкусными и становятся значительно лучше по текстуре.
А чтобы блины были еще более эластичными, опытные хозяйки советуют добавить чайную ложку крахмала. Он удерживает влагу в тесте и помогает избежать пересыхания.