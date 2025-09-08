Блины будут тоненькими, эластичными и не будут рваться: просто добавьте этот копеечный продукт

Как приготовить тоненькие блинчики, чтобы не рвались / © www.freepik.com/free-photo

Многие хозяйки сталкиваются с тем, что блины получаются слишком толстыми, рвутся во время переворачивания или липнут к сковороде. Но существует простой кулинарный секрет, благодаря которому они всегда будут тоненькими, нежными и одновременно эластичными. И главное — этот секрет стоит буквально копейки.

В чем секрет идеальных блинов

Чтобы тесто стало более эластичным, достаточно добавить в него воду с газом — минералку. Карбонизация делает структуру теста пористой и воздушной. Благодаря этому блины легко растекаются тонким слоем по сковороде, не прилипают и не рвутся.

Как правильно приготовить тесто на минералке:

Взбейте яйца со щепоткой соли и сахара. Добавьте молоко и немного муки, чтобы получилась однородная масса без комочков. Влейте стакан газировки и тщательно перемешайте. В самом конце добавьте ложку растительного масла, чтобы блины легко отходили от сковороды.

Такой простой ингредиент делает блины одновременно тонкими, упругими и нежными на вкус. Их удобно заворачивать с любой начинкой — сладкой или соленой.

Почему нужно добавлять газировку в тесто на блины

Газированная вода действует так же, как разрыхлитель: пузырьки углекислого газа создают маленькие полости в тесте. Благодаря этому оно становится легким и воздушным. В отличие от соды или дрожжей, минералка не меняет вкуса блюда, поэтому блины остаются вкусными и становятся значительно лучше по текстуре.

А чтобы блины были еще более эластичными, опытные хозяйки советуют добавить чайную ложку крахмала. Он удерживает влагу в тесте и помогает избежать пересыхания.