Блинчики как у бабушки: секрет, забытый временем, который делает их невероятно рыхлыми

Как сделать блины воздушными / © Pixabay

Тайна рыхлых бабушкиных блинов прячется в одном простом приеме, который сегодня часто забывают.

Речь идет о том, чтобы на завершающем этапе приготовления теста добавить кипяток — именно он делает блины невероятно нежными и воздушными.

Горячая вода делает клейковину в муке эластичной и насыщает тесто паром.

Чтобы приготовить идеальные блины, сперва взбивают яйца с сахаром и солью, затем вливают теплое молоко и постепенно добавляют муку. Когда тесто становится однородным, тонкой струйкой вливают стакан кипятка, постоянно помешивая.

Этот секрет делает тесто более редким и легким. Во время жарки появляются мелкие пузырьки, которые делают блины пористыми и невероятно нежными.

Важно, чтобы кипяток добавлялся именно в конце замеса, а не в начале — иначе воздушность будет менее выражена.

После добавления воды тесто следует оставить на 15-20 минут, чтобы “отдохнуло” — за это время клейковина полностью раскрывает свои свойства.

Жарить блины лучше на хорошо разогретой сковороде с тонким слоем масла. Переворачивать их следует осторожно, чтобы сохранить нежную текстуру.

Этот способ подходит и для сладких, и для несладких блинчиков: они одинаково вкусны с вареньем, сметаной или мясной начинкой.

Забытый секрет с кипятком возвращает настоящий вкус и текстуру тех самых блинчиков, которые помним с детства.