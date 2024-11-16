Блинчики не будут рваться, будут тоненькими и эластичными: вот что нужно сделать

Автор YouTube-канала "Будні майстра" поделилась полезным лайфхаком, который поможет приготовить самые вкусные блины на заварном тесте. Рассказываем, ссылаясь на материал ресурса "Бульвар Гордона", как приготовить тоненькие блинчики, которые не будут рваться.

Как приготовить самые вкусные блинчики: маленькие уловки, о которых никто не знает

Ингредиенты:

2 яйца;

полчайной ложки соли;

1 столовая ложка сахара;

200 г муки;

350 мл молока;

150 мл кипятка;

2 столовых ложки подсолнечного масла;

щепотка куркумы.

Способ приготовления. Сначала нужно смешать в глубокой миске яйца, сахар и соль. Отдельно просейте муку, затем соедините ее с яичной смесью и тщательно перемешайте. Молоко добавляйте постепенно. Добавьте в тесто кипяток, затем масло и куркуму для насыщенного желтого цвета. Если есть комочки, процедите тесто через сито. Оставьте тесто "отдохнуть" на пол часа, затем приготовьте блины как обычно.

Маленькие уловки. Обязательно просейте муку, потому что это прямо влияет на вкус и эластичность блинов. Яичную смесь добавляйте в муку, а не наоборот, тогда в тесте не будет комочков. Именно кипяток делает блины эластичными и мягкими, благодаря ему они не будут рваться во время выпечки.

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