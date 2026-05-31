Блогер из TikTok и YouTube получил пожизненный бан в парках развлечений из-за нагетсов — что он натворил

Американская сеть парков развлечений Six Flags пожизненно запретила посещение блоггеру Аллену Ферреллу после того, как он нарушил правила безопасности и снял видео с поеданием куриных наггетсов во время катания на аттракционе американских горок.

Об этом пишет Independent.

Феррелл, имеющий более 1,8 млн подписчиков на YouTube и почти 4 млн в TikTok, известен роликами с экстремальными пищевыми челленджами и социальными экспериментами.

В видео, ставшем вирусным, блоггер пронес коробку с нагетсами McDonald’s на аттракцион Millennium Force в парке Cedar Point в Огайо, принадлежащем Six Flags. Во время спуска с высоты более 94 метров он начал есть нагетсы прямо на ходу, а его спутник держал соус, который в итоге разлетелся из-за скорости и перегрузки.

Что заявили в сети парков развлечений

После публикации ролика, набравшего сотни тысяч просмотров, в сети парков развлечений Six Flags заявили, что такое поведение грубо нарушает правила безопасности.

«Наша политика безопасности строго запрещает любые незакрепленные предметы на аттракционах, включая еду, которая может представлять опасность удушения», — заявил представитель Тони Кларк.

В компании подчеркнули, что безопасность — ключевой приоритет, а гости обязаны выполнять все инструкции персонала.

«Посетители, нарушающие кодекс поведения, не являются желанными гостями наших парков. Этому посетителю пожизненно запрещен доступ ко всем паркам Six Flags», — сообщили в компании.

Там подчеркнули, что перед катанием все вещи должны быть надежно закреплены или оставлены в специальных камерах хранения. На аттракционе Millennium Force проносить незакрепленные предметы вообще запрещено.

Сам блоггер пока не дал подробных комментариев по поводу пожизненного запрета, лишь опубликовал в соцсетях скриншот новости об инциденте.

В соцсетях многие пользователи раскритиковали челлендж, указав на риск подавиться едой во время движения аттракциона.

