Блюда с баклажанами: эти рецепты покорят даже тех, кто не любит их
Баклажаны можно готовить разными способами.
Сезон баклажанов в самом разгаре. Этот овощ очень вкусен и, что важно, из него можно сделать самые разные блюда на любой вкус.
ТСН.ua подготовил три рецепта из баклажанов: закуска, салат и основное блюдо.
Салат из печеных баклажанов и помидоров
Ингредиенты
баклажан — 2 шт
помидоры - 3 шт
красный лук - 1 шт
оливковое масло - 2 ст.л
лимонный сок - 1 ст.л
соль, перец - по вкусу
Приготовление:
Баклажаны нарежьте кружочками, смажьте оливковым маслом. Запекайте в разогретой до 200°C духовке в течение 20 минут.
Помидоры нарежьте кубиками, лук – тонкими полукольцами.
Смешайте все ингредиенты. Заправьте салат растительным маслом, лимонным соком, солью и перцем.
Фаршированные баклажаны
Ингредиенты (на 3–4 порции):
баклажан — 3 шт
фарш говяжий или куриный - 300 г
лук - 1 шт
помидоры - 2 шт
чеснок - 2 зубчика
оливковое масло - 3 ст.л
томатная паста — 1 ст л
Соль, перец, паприка – по вкусу
Приготовление:
Баклажаны разрежьте вдоль пополам. Ложкой сделайте углубление внутри. Мякоть достаньте и мелко нашинкуйте ее.
Обжарьте баклажаны изнутри на масле 3–4 мин, чтобы немного подрумянились.
Отдельно пожарьте лук, фарш, мякоть баклажана, мелко нарезанные помидоры, томатную пасту, чеснок и специи. Тушите все 10 мин.
Начините основание баклажанов приготовленным фаршем. Положите в форму, накройте фольгой и запекайте 25 мин при температуре 180°C
Рулетики из баклажанов
Ингредиенты
баклажан — 2 шт
сыр сливочный или фета - 150 г
чеснок - 1 зубчик
укроп или петрушка
оливковое масло - 2-3 ст.л.
соль, перец - по вкусу
Приготовление:
Баклажаны нарежьте тонкими полосками вдоль. Слегка посолите и оставьте на 10 мин, чтобы получилась горечь.
После этого промойте баклажанные полоски водой, обсушите и обжарьте на сковороде.
Смешайте сыр с зеленью и измельченным чесноком.
На каждую полоску баклажана выложите начинку и сверните рулетиком. Закрепите зубочисткой.