Блюда с баклажанами: эти рецепты покорят даже тех, кто не любит их

Баклажаны. / © Associated Press

Реклама

Сезон баклажанов в самом разгаре. Этот овощ очень вкусен и, что важно, из него можно сделать самые разные блюда на любой вкус.

ТСН.ua подготовил три рецепта из баклажанов: закуска, салат и основное блюдо.

Салат из печеных баклажанов и помидоров

Ингредиенты

Реклама

баклажан — 2 шт

помидоры - 3 шт

красный лук - 1 шт

оливковое масло - 2 ст.л

лимонный сок - 1 ст.л

соль, перец - по вкусу

Приготовление:

Баклажаны нарежьте кружочками, смажьте оливковым маслом. Запекайте в разогретой до 200°C духовке в течение 20 минут. Помидоры нарежьте кубиками, лук – тонкими полукольцами. Смешайте все ингредиенты. Заправьте салат растительным маслом, лимонным соком, солью и перцем.

Фаршированные баклажаны

Ингредиенты (на 3–4 порции):

баклажан — 3 шт

фарш говяжий или куриный - 300 г

лук - 1 шт

помидоры - 2 шт

чеснок - 2 зубчика

оливковое масло - 3 ст.л

томатная паста — 1 ст л

Соль, перец, паприка – по вкусу

Приготовление:

Баклажаны разрежьте вдоль пополам. Ложкой сделайте углубление внутри. Мякоть достаньте и мелко нашинкуйте ее. Обжарьте баклажаны изнутри на масле 3–4 мин, чтобы немного подрумянились. Отдельно пожарьте лук, фарш, мякоть баклажана, мелко нарезанные помидоры, томатную пасту, чеснок и специи. Тушите все 10 мин. Начините основание баклажанов приготовленным фаршем. Положите в форму, накройте фольгой и запекайте 25 мин при температуре 180°C

Рулетики из баклажанов

Ингредиенты

Реклама

баклажан — 2 шт

сыр сливочный или фета - 150 г

чеснок - 1 зубчик

укроп или петрушка

оливковое масло - 2-3 ст.л.

соль, перец - по вкусу

Приготовление: