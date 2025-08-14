ТСН в социальных сетях

Блюда с баклажанами: эти рецепты покорят даже тех, кто не любит их

Баклажаны можно готовить разными способами.

Баклажаны.

Баклажаны. / © Associated Press

Сезон баклажанов в самом разгаре. Этот овощ очень вкусен и, что важно, из него можно сделать самые разные блюда на любой вкус.

ТСН.ua подготовил три рецепта из баклажанов: закуска, салат и основное блюдо.

Салат из печеных баклажанов и помидоров

Ингредиенты

  • баклажан — 2 шт

  • помидоры - 3 шт

  • красный лук - 1 шт

  • оливковое масло - 2 ст.л

  • лимонный сок - 1 ст.л

  • соль, перец - по вкусу

Приготовление:

  1. Баклажаны нарежьте кружочками, смажьте оливковым маслом. Запекайте в разогретой до 200°C духовке в течение 20 минут.

  2. Помидоры нарежьте кубиками, лук – тонкими полукольцами.

  3. Смешайте все ингредиенты. Заправьте салат растительным маслом, лимонным соком, солью и перцем.

Фаршированные баклажаны

Ингредиенты (на 3–4 порции):

  • баклажан — 3 шт

  • фарш говяжий или куриный - 300 г

  • лук - 1 шт

  • помидоры - 2 шт

  • чеснок - 2 зубчика

  • оливковое масло - 3 ст.л

  • томатная паста — 1 ст л

  • Соль, перец, паприка – по вкусу

Приготовление:

  1. Баклажаны разрежьте вдоль пополам. Ложкой сделайте углубление внутри. Мякоть достаньте и мелко нашинкуйте ее.

  2. Обжарьте баклажаны изнутри на масле 3–4 мин, чтобы немного подрумянились.

  3. Отдельно пожарьте лук, фарш, мякоть баклажана, мелко нарезанные помидоры, томатную пасту, чеснок и специи. Тушите все 10 мин.

  4. Начините основание баклажанов приготовленным фаршем. Положите в форму, накройте фольгой и запекайте 25 мин при температуре 180°C

Рулетики из баклажанов

Ингредиенты

  • баклажан — 2 шт

  • сыр сливочный или фета - 150 г

  • чеснок - 1 зубчик

  • укроп или петрушка

  • оливковое масло - 2-3 ст.л.

  • соль, перец - по вкусу

Приготовление:

  1. Баклажаны нарежьте тонкими полосками вдоль. Слегка посолите и оставьте на 10 мин, чтобы получилась горечь.

  2. После этого промойте баклажанные полоски водой, обсушите и обжарьте на сковороде.

  3. Смешайте сыр с зеленью и измельченным чесноком.

  4. На каждую полоску баклажана выложите начинку и сверните рулетиком. Закрепите зубочисткой.

