Боб для женщин за 60: лучшие варианты стрижки, чтобы омолодиться и иметь привлекательный вид

Какие лучшие варианты стрижки боб для женщин за 60 / © Mixnews

Для каждой дамы зрелого возраста важнее всего правильно подобрать стрижку, и тогда можно не прибегать к дорогостоящим процедурам омоложения. Ведь такая прическа может буквально «стереть» с лица несколько лет, придать свежести и воздушности общему образу. Стилисты рекомендуют представительницам прекрасного пола за 60 выбирать стрижку боб. Это бесспорная классика, подходящая абсолютно всем. Она не выходит из моды, легко укладывается, а главное, имеет кучу вариаций, способных подчеркнуть естественную красоту зрелой женщины. Рассказываем, какие лучшие варианты стрижки боб для женщин за 60, которые помогут выглядеть молодыми, стильными и привлекательными.

Небрежный, слегка взъерошенный боб

Эта версия боба создает эффект естественности, воздушности и молодости. Мягкие волны или легкие локоны делают черты лица более нежными, а волосы более объемными. Для укладки достаточно нанести спрей с морской солью или пенку для создания текстуры, подсушить феном и растрепать пальцами.

Преимущество этой стрижки в том, что она придает образу динамики, скрывает тонкие волосы и не нуждается в сложном уходе. Даже без ежедневной укладки такой боб смотрится безупречно.

Многослойный боб с рваной челкой

Многослойность в сочетании с легкой рваной челкой — это отличный вариант для тех, кто хочет освежить внешность и сделать черты лица более мягкими. Благодаря слоям волосы приобретают объем даже в корнях, а челка с эффектом «перышек» делает взгляд более открытым.

Преимущество такой стрижки — в ее способности скрывать морщины на лбу, подчеркивать глаза и создавать ощущение молодого, живого образа. Она выглядит стильно, но не требует радикальных изменений.

Боб до подбородка с челкой

Классический боб до подбородка — это настоящий символ элегантности. Такая длина визуально делает лицо хрупким, подчеркивает линию челюсти и придает женственности. Легкая градуировка позволяет сохранить естественный объем, а челка смягчает общий вид.

Преимущество этого варианта — универсальность. Он подходит и для прямых и волнистых локонов, а также гармонично сочетается с любым цветом или типом лица. Это стрижка, которая всегда будет выглядеть роскошно и ухоженно.

Короткий боб с прямой челкой

Этот вариант подходит смелым женщинам, любящим экспериментировать. Прямая челка и четкая линия среза создают выразительный силуэт, подчеркивающий черты лица и придает современного шарма. Особенно хорошо такая стрижка будет подходить женщинам с удлиненным или овальным лицом.

Ее главное преимущество — эффект «мгновенного лифтинга». Благодаря прямым линиям лицо кажется более подтянутым, а образ — более энергичным. К тому же, короткий боб легко укладывать и он всегда смотрится аккуратно.

Французский боб с челкой-шторкой

Французский боб — это сочетание элегантности и непринужденности. Его фишка — мягкие локоны, красиво обрамляющие лицо, и легкая челка-шторка, придающая загадочности. Такая стрижка отлично подходит женщинам с волнистыми волосами, ведь естественная текстура лишь усиливает обаяние образа.

Преимущество французского боба в способности дарить объем даже тонким волосам. А еще он совершенно не нуждается в укладке, поэтому от этой стрижки одни преимущества.